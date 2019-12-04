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4 грудня • оновлено в 06:15
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Повністю гола: в мережу злили інтимні фото російської співачки

2.8т
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У мережі з'явилися інтимні знімки російської співачки Рити Дакоти, на яких вона позувала абсолютно оголеною.

Так, зірка роздяглася для гарячої фотосесії перед фотографом Сашею Бурімовою. Про це повідомляє Super.ru.

Рита Дакота

Рита Дакота

Фото: instagram/ritadakota

"Я не соромлюся своєї природи, сексуальності й самості. Бути жінкою — це красиво. Бути оголеною жінкою в об'єктиві Саші Бурімової — це мистецтво", прокоментувала Дакота.

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Рита Дакота повністю гола

Рита Дакота повністю гола

Фото: super.ru

Рита Дакота сексуально позує на камеру

Рита Дакота сексуально позує на камеру

Фото: super.ru

Рита Дакота продемонструвала "п'яту точку"

Рита Дакота продемонструвала "п'яту точку"

Фото: super.ru

Зазначимо, що на інших фото співачка позувала в пікантній чорній білизні.

Рита Дакота в сексуальній білизні

Рита Дакота в сексуальній білизні

Фото: super.ru

Рита Дакота в пікантній фотосесії

Рита Дакота в пікантній фотосесії

Фото: super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Рита Дакота поділилася спокусливим кадром, на якому показала голі груди.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Рита Дакота
Місце
Росія
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