Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото

Російська модель Ірина Шейк засвітила шикарну фігуру на новій відвертій фотографії.

На гарячому знімку, яким зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, модель позує оголеною на пляжі.

Ірина Шейк Інстаграм Ірини Шейк

Інтимні частини тіла Ірина прикрила руками. Втім, від очей фанатів не могли сховатися спокусливі форми моделі.

Буквально за кілька годин після публікації пікантний знімок Шейк зібрав тисячі лайків і захоплених коментарів:

"Королева Іра", "Ти прекрасна", "Красуня, богиня", "Ти — мистецтво", "Шикарна модель. Дійсно натуральна красуня".

Деякі фанати і зовсім почали згадувати колишніх коханих Шейк — Бредлі Купера і Кріштіану Роналду:

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!