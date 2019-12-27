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27 грудня • оновлено в 09:48
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Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото

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Російська модель Ірина Шейк засвітила шикарну фігуру на новій відвертій фотографії.

На гарячому знімку, яким зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, модель позує оголеною на пляжі.

Ірина Шейк

Ірина Шейк

Інстаграм Ірини Шейк

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Очей не відвести: Ратаковскі, Шейк та інші зірки з найкрасивішим бюстом

Інтимні частини тіла Ірина прикрила руками. Втім, від очей фанатів не могли сховатися спокусливі форми моделі.

Буквально за кілька годин після публікації пікантний знімок Шейк зібрав тисячі лайків і захоплених коментарів:

"Королева Іра", "Ти прекрасна", "Красуня, богиня", "Тимистецтво", "Шикарна модель. Дійсно натуральна красуня".

Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото
Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото
Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото
Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото
Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото

Деякі фанати і зовсім почали згадувати колишніх коханих Шейк — Бредлі Купера і Кріштіану Роналду:

Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото
Повністю гола на пляжі: Ірина Шейк завела мережу пікантним фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ірина Шейк знялася у відвертій фотосесії з абсолютно голими грудьми, викликавши ажіотаж гарячими знімками.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Ірина Шейк
Місце
США
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фил филька
фил филька
полностью голая для меня это полностью голая. для обоса видимо в трусах и с браслетом это все равно полностью голая))
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