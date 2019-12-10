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10 грудня • оновлено в 04:29
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Повністю гола Емілі Ратаковскі завела шанувальників: гарячі фото красуні

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Американська супермодель Емілі Ратаковскі знову підірвала мережу голим знімком.

На фото, якими зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, Емілі Ратаковскі позує оголеною, демонструючи шанувальникам ідеальне тіло.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Новини
Ратаковскі оголилася і похвалилася пишними формами: гаряче фото моделі

Буквально за добу пікантний знімок Емілі зібрав більше мільйона лайків і сотні коментарів.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Підписники зірки вже традиційно не змогли пройти повз сексуальний кадр, і засипали Емілі Ратаковскі компліментами:

"Прекрасна, як завжди", "Ідеальна", "Найкрасивіша дівчина", "Як же ти прекрасна".

Повністю гола Емілі Ратаковскі завела шанувальників: гарячі фото красуні
Повністю гола Емілі Ратаковскі завела шанувальників: гарячі фото красуні
Повністю гола Емілі Ратаковскі завела шанувальників: гарячі фото красуні
Повністю гола Емілі Ратаковскі завела шанувальників: гарячі фото красуні

Примітно, що Емілі Ратаковскі славиться своїми відвертими фото. OBOZREVATEL згадує найгарячіші знімки моделі.

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Емілі Ратаковскі

Емілі Ратаковскі

Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, розбурхавши шанувальників голим тілом.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Емілі Ратажковскі
Місце
США
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