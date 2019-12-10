Повністю гола Емілі Ратаковскі завела шанувальників: гарячі фото красуні

Американська супермодель Емілі Ратаковскі знову підірвала мережу голим знімком.

На фото, якими зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, Емілі Ратаковскі позує оголеною, демонструючи шанувальникам ідеальне тіло.

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Буквально за добу пікантний знімок Емілі зібрав більше мільйона лайків і сотні коментарів.

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Підписники зірки вже традиційно не змогли пройти повз сексуальний кадр, і засипали Емілі Ратаковскі компліментами:

"Прекрасна, як завжди", "Ідеальна", "Найкрасивіша дівчина", "Як же ти прекрасна".

Примітно, що Емілі Ратаковскі славиться своїми відвертими фото. OBOZREVATEL згадує найгарячіші знімки моделі.

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Емілі Ратаковскі Інстаграм

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Емілі Ратаковскі блиснула грудьми в блакитному костюмі власної лінії одягу, розбурхавши шанувальників голим тілом.

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