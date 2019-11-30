Повністю гола: 57-річна телеведуча з РФ викликала ажіотаж пікантним фото

57-річна російська телеведуча, зірка шоу "Давай одружимося" Роза Сябітова поділилася з шанувальниками пікантним фото.

Так, на ньому вона позувала абсолютно голою, прикривши груди руками. Відповідний знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Роза Сябітова Фото: instagram/syabitova_roza

"Хто ми — жінки, яким за 50 років? Бабусі, доля яких пиріжки та внуки, або круті баби — феномен нашого часу? Як сказала мудра Ізабелла Росселліні: "Вік — це свобода. Ти вже нікому нічого не винна. Живеш, як тобі хочеться, ти — вільна!" — написала Сябітова.

Роза Сябітова повністю гола Фото: instagram/syabitova_roza

Новини Співачка з РФ показала голі груди в пікантній фотосесії

Зазначимо, що шанувальники неоднозначно відреагували на нову публікацію телеведучої. Одні похвалили її за сміливість і засипали компліментами.

А інші користувачі розкритикували Сябітову за те, що вона "на старості років зійшла з розуму і почала роздягатися".

Пропонуємо подивитися й на інші пікантні фото Рози Сябітової, якими вона дивувала шанувальників в мережі останнім часом.

Роза Сябітова засвітила пишні груди Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябітова повністю гола Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябітова сексуально позує на камеру Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябітова гола в ліжку Фото: instagram/syabitova_roza

Роза Сябітова у відвертому купальнику Фото: instagram/syabitova_roza

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 51-річна російська актриса Ольга Кабо поділилася з шанувальниками пікантним фото. На ньому зірка позувала лежачи на березі моря в купальнику, продемонструвавши спокусливі форми.

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