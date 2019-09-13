Повністю гола: 56-річна зірка Голлівуду знялася у відвертій фотосесії

Голлівудська актриса, 56-річна Демі Мур знялася повністю оголеною для обкладинки журналу Harper's Bazaar.

Так, на знімках, які були опубліковані в мережі, зірка позувала сидячи біля басейну в одному лише об'ємному рожевому капелюсі від Lynn і діамантовому браслеті Van Cleef & Arpels.

Демі Мур Фото: ok-magazine.ru

Демі Мур Фото з Instagram

Зазначимо, що на інших кадрах Мур постала в напівпрозорих сукнях, демонструючи свою струнку фігуру.

Демі Мур Фото з Instagram

Демі Мур Фото з Instagram

Демі Мур Фото з Instagram

Демі Мур Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Демі Мур приміряла стильне вишите плаття українського бренду Vita Kin. Його вартість на офіційному сайті — 1750 доларів.

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