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''Повне розчарування'': Лорак здивувала фото з двома чоловіками

52.3тЧитати матеріал російською

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії здивувала шанувальників новим знімком. Так, вона сфотографувалася з Сергієм Шнуровим і Костянтином Меладзе. Ймовірно, фото було зроблено під час зйомок шоу "Голос".

Користувачі мережі зазначили, що співачка розчарувала їх своєю поведінкою. Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

''Повне розчарування'': Лорак здивувала фото з двома чоловіками

Politeka

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Зазначимо, що багато користувачів мережі заявили, що під час шоу "Голос" Лорак вела себе не коректно.

''Повне розчарування'': Лорак здивувала фото з двома чоловіками
''Повне розчарування'': Лорак здивувала фото з двома чоловіками
''Повне розчарування'': Лорак здивувала фото з двома чоловіками
''Повне розчарування'': Лорак здивувала фото з двома чоловіками

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак з Муратом Налчаджиоглу може затягнутися на кілька років, оскільки існує ряд тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.

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Ані ЛоракАні Лорак
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Эта бабера ещё даст о себе знать шлюха она конечно раз уехала с Украины
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