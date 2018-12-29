''Повне розчарування'': Лорак здивувала фото з двома чоловіками

Українська співачка Ані Лорак, яка живе і працює в Росії здивувала шанувальників новим знімком. Так, вона сфотографувалася з Сергієм Шнуровим і Костянтином Меладзе. Ймовірно, фото було зроблено під час зйомок шоу "Голос".

Користувачі мережі зазначили, що співачка розчарувала їх своєю поведінкою. Знімок Лорак розмістила на своїй сторінці в Instagram.

Politeka

Зазначимо, що багато користувачів мережі заявили, що під час шоу "Голос" Лорак вела себе не коректно.

Як раніше писав OBOZREVATEL, стало відомо, що шлюборозлучний процес Ані Лорак з Муратом Налчаджиоглу може затягнутися на кілька років, оскільки існує ряд тонкощів через різне громадянство подружжя. Лорак є громадянкою України, Мурат же – громадянин Туреччини.