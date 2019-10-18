"Повна маячня!" Нова версія загибелі Цоя викликала гнів його батька

У Санкт-Петербурзі провели нове розслідування щодо загибелі легендарного музиканта Віктора Цоя, але результати розлютили батька співака.

Інститут безпеки дорожнього руху разом з муніципалітетом Тукумського краю Латвії прийшли до висновку, що облаштування ділянки траси, де трапилася аварія, не відповідало вимогам ГОСТу, передає "Фонтанка".

Уточнюється, що біля дороги були відсутні попереджувальні знаки про небезпечний поворот, звуження проїжджої частини та обмеження швидкості. Це, за версією журналістів, могло стати причиною фатальної ДТП.

Перелік сигнальних знаків на трасі Фонтанка

Новини Розкрилися невідомі подробиці про загибель Віктора Цоя

Батько артиста Роберт Цой, який неодноразово після загибелі сина вимагав припинити ворушити минуле, присоромив розслідувачів.

"Нового розслідування не треба. Відсутність дорожніх знаків не могла стати причиною аварії. Нісенітниця все це повна", – сказав він в коментарі виданню РБК.

Схема ДТП Фонтанка

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер гурту "Кіно" загинув в аварії під Ригою 15 серпня 1990 року, врізавшись на своєму "Москвичі" в пасажирський "Ікарус", за кермом якого був латиш Яніс Фібігс.

Виктор Цой Locals

Тогда суд признал мужчину невиновным в смертельном ДТП, но поклонники до сих пор считают его "убийцей" кумира. В 2018 году мужчина рассказал, что на протяжении 28 лет ощущал муки совести.

Недавно стало известно, что в выводах следствия об аварии найдены несостыковки, которые все это время замалчивались.

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