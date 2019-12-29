"Повія! Бидло!" Охлобистін і Водонаєва публічно посварилися

Модель і ведуча Олена Водонаєва порівняла одіозного актора-священика Івана Охлобистіна з "типовим бидлом" за те, що він обізвав її повією.
Охлобистін накинувся на Водонаєву після заяви зірки про те, що вона зневажає сім'ї, які живуть в злиднях і ростять кілька дітей. Зірка "Дом-2" відповіла артисту на своїй сторінці в Instagram.
"З усіх, хто останні три дні мене публічно ненавидить, найбільше здивував Іван Охлобистін... Йому не сподобалося, що багато хто визнав мої слова про "рабів держави" справедливими, і він не знайшов нічого кращого, ніж назвати мене повією. Ну а де хоча б проповідь? Це до речі, поведінка не культурної і освіченої людини, а типового бидла, яке замість діалогу або якихось осудних аргументів скочується до образ", - написала Водонаєва.
З усіх, хто останні три дні мене публічно ненавидить, найбільше здивував Іван Охлобистін (перегортайте карусель ➡) Іван, чесно зізнатися, я думала вам вже давно за 70, і вас вже не цікавлять проститутки. Так ось, якщо я на старості років раптом вирішу зайнятися цією найдавнішою професією, то обов'язково пришлю вам прайс, раз у вас така зацікавленість. Хоча мені складно уявити суму, яка може викликати до вас потяг жінки. Іван у нас багатодітний батько і активний противник абортів. Ось тільки він хреново захищає свою позицію і судячи з словникового запасу і аргументам захистить її навряд чи. Йому не сподобалося, що багато хто визнав мої слова про "рабів держави" справедливими, і він не знайшов нічого кращого, ніж назвати мене простітукой. Ну а де хоча б проповідь? Це до речі, поведінка не культурного і освіченої людини, а типового бидла, яке замість діалогу (хоча його думку я не питала!) Або якихось осудних аргументів скочується до образ. Я лише сподіваюся, що його сини не успадкують жіноче якість свого батька - називати незнайомих жінок повіями. Хоча хто знає ... Від осинки апельсинки не народжуються ... Треба берегтися, а деякому з особливою уважністю! А для тупих і безвідповідальних (про медичні показання я взагалі мовчу) завжди повинна бути відкрита двері в кабінет акушера-гінеколога. Ми ж не хочемо, щоб наші жінки вмирали в підпільних кабінетах м'ясних крамниць? Ми ж не хочемо скотитися в середньовіччі? Замість того того, щоб млявими Пісюна писати про повій, скористалися б краще мозком за його прямим призначенням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Водонаєва приголомшила користувачів мережі сміливим фото, на якому позувала практично голою.
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