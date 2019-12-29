"Повія! Бидло!" Охлобистін і Водонаєва публічно посварилися

Модель і ведуча Олена Водонаєва порівняла одіозного актора-священика Івана Охлобистіна з "типовим бидлом" за те, що він обізвав її повією.

Охлобистін накинувся на Водонаєву після заяви зірки про те, що вона зневажає сім'ї, які живуть в злиднях і ростять кілька дітей. Зірка "Дом-2" відповіла артисту на своїй сторінці в Instagram.

"З усіх, хто останні три дні мене публічно ненавидить, найбільше здивував Іван Охлобистін... Йому не сподобалося, що багато хто визнав мої слова про "рабів держави" справедливими, і він не знайшов нічого кращого, ніж назвати мене повією. Ну а де хоча б проповідь? Це до речі, поведінка не культурної і освіченої людини, а типового бидла, яке замість діалогу або якихось осудних аргументів скочується до образ", - написала Водонаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Водонаєва приголомшила користувачів мережі сміливим фото, на якому позувала практично голою.

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