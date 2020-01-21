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21 січня • оновлено в 03:57
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"Повинні пройти всі": відома актриса запропонувала ввести в Україні тест на громадянство

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Українська актриса театру і кіно Ірма Вітовська вважає, що людина, яка не може відповісти на питання, громадянином якої країни вона є, не має права обирати її долю.

Про це артистка заявила в інтерв'ю виданню "Українська правда".

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

pravda.com.ua

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"Я прихильник інституту громадянства. Можливо, це обмеження у виборі всіх громадян. Але я не вважаю, що людина, яка не може собі відповісти на питання, громадянин якої він країни і що це за країна, має право визначати її долю. Ось чесно! Я вважаю, що тести повинні пройти всі, починаючи від яскравих патріотів і інтелектуалів, до самих низів, скласти іспит на громадянство", – заявила Вітовська.

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

pravda.com.ua

На питання журналіста, які питання можуть бути в цьому тесті, Ірма відповіла:

"Нескладні. Ось Голодомор – це трагедія, неврожай або це, ви вважаєте, усвідомлений геноцид? 39-й рік – це звільнення або все-таки окупація частини іншої країни? Ось, власне, на такі питання людина повинна відповідати. І мова, звичайно. Людина, яка не пройшла тести, не має права вести стратегічний бізнес: дороги, ЗМІ, заправки..."

Ірма Вітовська

Ірма Вітовська

pravda.com.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ірма Вітовська висловилася про гумор студії "Квартал 95". Так, вона заявила, що комікам слід розвиватися і рости. Крім того, за її словами, "Квартал 95" повинен змінити свій гумор.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ірма Вітовська
Місце
Україна
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