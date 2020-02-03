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3 лютого • оновлено в 14:42
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"Повії працюють на федеральних каналах": Водонаєва рознесла топпропагандистів Кремля

4.4т
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Скандальна російська зірка шоу "Дом-2" Альона Водонаєва, яка нещодавно розлютила російський уряд своїм постом про ініціативу посилити підтримку багатодітних сімей, назвала журналістів федеральних каналів РФ повіями.

Свою думку вона висловила в інтерв'ю Ірині Шихман у шоу "А поговорити?". Ролик розмістили на офіційному Youtube каналі програми (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Альона Водонавева

Альона Водонавева

Скриншот із відео

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"Я розчарувалася в журналістиці. Хоч мене Мілонов і називав повією, але повії у нас працюють не на панелі, повії у нас працюють на федеральних каналах. Я не вірю, що вони не знають, що відбувається в країні", – сказала Водонаєва.

Нагадаємо, що Альона Водонаєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому прокоментувала послання президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, зірка заявила, що заради материнського капіталу "зневірені від злиднів росіяни або бидло, якому вічно не вистачає на пляшку горілки, почнуть народжувати".

"Повії працюють на федеральних каналах": Водонаєва рознесла топпропагандистів Кремля

Скриншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, пропагандистка Ольга Скабєєва і зірка "Дому 2" Альона Водонаєва публічно посварилися через економічну політику РФ. Водонаєвій присвятили час у прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", де також показали її фотографії та відео зі зйомок для журналу Maxim.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Олена Водонаєва
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Все верно!А ЕЩЕ ЕСТЬ ШАЛАВЫ КОТОРЫЕ ЗА РУБЛЬ...самая дешевая шлюха это кристина стефанова...сидит маразматичная старая никому ненужная Табуретка и делает вид,что оно умное,а это всего лишь фикция слабоумия и параноя личности как таковой...так себе никому ненужная мебель старый развалиашийся диван,но гордо себя возобнил значущую роль в обществе...деградированное существо во всех отношениях
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1
0
Сиромашенко Алекс
Сиромашенко Алекс
Юным, сексуально озабоченным редакторам Обоза и жертвам политической педофилии нравится мировозрение проститутки. Поэтому и цитируют ее словесный понос.
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2
1
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Этой шэбэшнице дырявой самое то про пpocтитyток рассуждать. Скоро сорокет стукнет, сиськами-письками уже не заработать, хайпует на чем может. Тьфу
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3
2
Nemo Александр
Nemo Александр
Кристина Стефанова, мадам, полностью с вами согласен. Вы явно "в теме", поэтому с мнением эксперта и не поспоришь!
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