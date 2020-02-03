"Повії працюють на федеральних каналах": Водонаєва рознесла топпропагандистів Кремля

Скандальна російська зірка шоу "Дом-2" Альона Водонаєва, яка нещодавно розлютила російський уряд своїм постом про ініціативу посилити підтримку багатодітних сімей, назвала журналістів федеральних каналів РФ повіями.

Свою думку вона висловила в інтерв'ю Ірині Шихман у шоу "А поговорити?". Ролик розмістили на офіційному Youtube каналі програми (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Альона Водонавева Скриншот із відео

"Я розчарувалася в журналістиці. Хоч мене Мілонов і називав повією, але повії у нас працюють не на панелі, повії у нас працюють на федеральних каналах. Я не вірю, що вони не знають, що відбувається в країні", – сказала Водонаєва.

Нагадаємо, що Альона Водонаєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост, в якому прокоментувала послання президента Росії Володимира Путіна. Зокрема, зірка заявила, що заради материнського капіталу "зневірені від злиднів росіяни або бидло, якому вічно не вистачає на пляшку горілки, почнуть народжувати".

Скриншот із відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, пропагандистка Ольга Скабєєва і зірка "Дому 2" Альона Водонаєва публічно посварилися через економічну політику РФ. Водонаєвій присвятили час у прямому ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", де також показали її фотографії та відео зі зйомок для журналу Maxim.

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