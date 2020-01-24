"Повертівши всіх на одному органі, полетіли до Сочі": Притула розповів про лист від ANNA MARIA

Український шоумен Сергій Притула прокоментував ситуацію з дуетом ANNA MARIA, яких у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 довів до сліз через питання про їх громадянську позицію.

Так, в інтерв'ю Media Business Reports Притула заявив, що через кілька днів після Нацвідбору співачки написали йому листа, в якому сказали, що не тримають образи на шоумена.

Сергій Притула 24 ЗМІ

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"Ніякого там "розп'яття немовлят" не було. Нормально поговорили з дівчатами на сцені. А що я запитав такого? Сказав, що дивно, маючи як бекграунд батьків, котрі працюють на окупаційну владу, не боятися йти на конкурс. Люди ж по-різному реагують на такі речі. Вони відповіли, що, обираючи між конкурсом і батьками, вибрали би батьків. Я запитав, чому вони тоді обрали конкурс. Не було жодного питання, яким би я їх принизив або сказав, що вони погані діти або ж батьки у них погані", – говорить Притула.

Дует ANNA MARIA КП

"Хоча, звісно, вважаю: батьки, котрі переймаються кар'єрою своїх дітей, мають ухвалювати більш зважені рішення. Одним словом, ні про що не шкодую. Після того як мені помахали пальцями і кулаками – мовляв, я ображав дівчаток, – ті собі спокійнісінько, повертівши всіх на одному органі, полетіли на фестиваль до Сочі представляти Україну. До речі, через кілька днів після Нацвідбору вони написали мені листа, абсолютно спокійного, сказали, що образи немає", – додав Притула.

Сергій Притула Liga.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У мережі з'явилася хвиля обурення через скандальне інтерв'ю дуету ANNA MARIA з Криму. Користувачі назвали сестер "дешевими балалайками" і "в*тяними курками". Також деякі закликали максимально поширювати відео бесіди зі Скрипіним "щоб українці не надумали голосувати за них на Нацвідборі".

Заступник директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв заявив, що вони повинні бути виключені з Нацвідбору на Євробачення.

У Кабміні також закликали скандальних артисток відмовитися від участі в фіналі Нацвідбору, а адміністрацію конкурсу – не допустити, щоб на Євробачення в Ізраїль відправився хтось, хто не визнає російську агресію на території України.

Пізніше сам Роман Скрипін, який взяв гучне інтерв'ю у дуету ANNA MARIA, різко розкритикував організаторів конкурсу, які допустили участь колективу з проросійською позицією. Також він звернувся за поясненнями і до ведучого Нацвідбору Сергія Притули

Той, в свою чергу, зухвало відповів журналісту, вказавши, що всього лише веде Національний відбір і не в його компетенції вибирати учасників, аналізуючи їхню громадянську позицію.

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