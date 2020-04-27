Повернувся в сім'ю? Джиган показав відео з дітьми в будинку дружини
Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність і загримів до наркологічної клініки, показав миле відео зі святкування Дня народження своєї доньки.
Ролик він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Примітно, що урочистість проходила в будинку, в якому зараз живе його дружина Оксана Самойлова.
Дружина артиста також опублікувала фото і відео зі святкування Дня народження.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною та дітьми.