Повернувся в сім'ю? Джиган показав відео з дітьми в будинку дружини

Марія Дідик люди 23:49, 27.04.2020 Оновлено: 00:20, 28.04.2020

Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність і загримів до наркологічної клініки, показав миле відео зі святкування Дня народження своєї доньки.

Ролик він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Примітно, що урочистість проходила в будинку, в якому зараз живе його дружина Оксана Самойлова.

instagram.com/samoylovaoxana

Дружина артиста також опублікувала фото і відео зі святкування Дня народження.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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