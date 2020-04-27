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28 квітня • оновлено в 00:39
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Повернувся в сім'ю? Джиган показав відео з дітьми в будинку дружини

1.1т
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Репер Джиган, який оскандалився через наркозалежність і загримів до наркологічної клініки, показав миле відео зі святкування Дня народження своєї доньки.

Ролик він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Примітно, що урочистість проходила в будинку, в якому зараз живе його дружина Оксана Самойлова.

Повернувся в сім'ю? Джиган показав відео з дітьми в будинку дружини

instagram.com/samoylovaoxana

Дружина артиста також опублікувала фото і відео зі святкування Дня народження.

Сьогодні подвійно важливий день)) як завжди останні 3 роки))) День народження у нас з Майєю))) 💕да да)) в один день)) 27 квітня))) Майёнишь)) такого милого слухняного дитини ще світ не відовал) ) мій чуйний добрий і такий сентиментальний ангелочек👼 я знаю що ти любиш найбільше на світі тільки 2 речі-свою сім'ю і їжу)) 😅когда ти смієшся моя душа посміхається))) нехай все сльози в твоєму житті, як і зараз будуть тільки від сумних фільмів)) будь щаслива моя крихта, я тебе дуже люблю 💕 мама завжди буде поруч 🤗

Публікація від Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

Сьогодні у нас з Майєю день народження)) В честь цієї події, ми вирішили порадувати і вас))) 🎁🎁🎁надеюсь ви оціните мій сюрприз, і сподіваюся цього разу пощастить тим, хто ніколи в житті, нічого не вигравав в інстаграм! От не щастить і все! Тим більше вчора був кращий день для загадування бажань)) 🙌🥳🥳🥳уверена, що багато хто з вас загадали гроші 💰💰💰 ⠀ З цього дня ми з хлопцями починаємо роздавати мільйон рублів просто так, за підписку !!!! За 100 тис в руки !!! Всього 13 кліків і ти багатий! ШВИДШЕ ЗА йди за списком, підписуйся на кожного і чекай деньгі👇🏽 ⠀ 1. @kto_takaya 2. @katrinka_family 3. @sofia_stuzhuk 4. @schreinerkate 5. @ irina.shark 6. @nastya_docs 7. @kattrin 8. @katya_vagimagia 9. @alexandramitroshina 10. @irina_mamaclub 11. @alionamurlaeva 12. @victoriaportfolio 13. @kristi_kurepina ⠀ Будь активний на наших сторінках, став лайки! У вас є РІВНЕ ДОБУ на підписку, а потім почнеться роздача! Дайте собі шанс, дійте прямо зараз! Результати будуть в сторіз у ребят👆🏽 ⠀ PS Якщо готові прийняти переклад на карту, то пишіть будь комент і погналі🔥

Публікація від Samoylova Oxana (@samoylovaoxana)

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Автор
Марія Дідик
Особа
Джиган
Місце
Росія
Тег
шоу-бизнес
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