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18 вересня • оновлено в 01:44
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"Поверніть їжака!" Директора музичного гурту пограбували в Києві: зворушливе прохання розійшлося в мережі

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Директор українського гурту "Нерви", що виступає в РФ, Дарина Мішина розповіла про зникнення в Києві дорогої для неї речі – в'язаного іграшкового їжака.

Інцидент стався 10 вересня близько 20:00 на Центральному залізничному вокзалі, написала вона на своїй сторінці у Facebook. Як уточнила росіянка, вона не виключає, що іграшку могли вкрасти.

"Це мій їжак. Їжак, який зі мною з 18 років, який 12 років був зі мною щодень, у кожному місті, де я була, з яким я спала щоночі, з яким я літала в літаках, тримаючись за якого я заново вчилася їздити в потягах, коли потяг збив і вбив мого тата.

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Їжак, який потрапив до мене чарівним чином і був моїми чарами 12 років. Їжак, який завжди був єдиним шматочком затишку і тепла в моєму житті, де я – машина. Він – те, що завжди нагадувало мені та показувало іншим, що я не тільки машина, але ще й дівчинка, ніжна, тепла, зворушлива. А це – те, що дуже складно не втратити при моєму способі життя", – зізналася Мішина.

Дар'я Мішина

Дар'я Мішина

facebook.com/mishina.dasha

Вона додала, що залишала іграшку в своєму наплічнику. Можливо, її хтось витягнув або ж вона випала із сумки. На території вокзалу їжака Мішина не знайшла і попросила інтернет-користувачів допомоги.

"Я готова заплатити будь-яку винагороду і з'їздити за ним особисто хоч на край світу", – підсумувала вона.

Дар'я Мішина

Дар'я Мішина

facebook.com/mishina.dasha

Дар'я Мішина

Дар'я Мішина

facebook.com/mishina.dasha

Як писав OBOZREVATEL, раніше балерина Анастасія Волочкова звинуватила свого колишнього чоловіка, бізнесмена Ігоря Вдовіна в шахрайстві. Вона написала заяву в поліцію та вказала, що чоловік вкрав у неї 100 мільйонів рублів.

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Тема
Новини Києва та Київської області
Місце
Україна Київ
Тег
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