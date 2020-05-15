Повернення Джамали: Україна викликала фурор на Євробаченні-2020

14 травня відбувся другий онлайн-півфінал міжнародного конкурсу Євробачення-2020, під час якого заспівала українська співачка Джамала, яка перемогла в 2016 році.

Виступ артистки на онлайн-концерті транслювався на офіційному каналі конкурсу Eurovision Song Contest на YouTube.

Джамала на Євробаченні 2016 bigmir.net

Так, у зв'язку з карантином через пандемію коронавірусу Євробачення-2020 пройшло в незвичайному форматі. Під час першого й другого півфіналів організатори показували відео з виступами учасників. Однак, крім самих конкурсантів, у концерті брали участь і переможці минулих років. Наприклад, 14 травня під час другого онлайн-концерту несподівано з'явилася Джамала, яка принесла перемогу Україні на Євробаченні в 2016 році.

Співачка, знаходячись вдома, записала відео, в якому виконала фрагмент пісні "Arcade" переможця Євробачення-2019 Дункана Лоуренса (відео можна подивитися з 38:10 хвилини). Незважаючи на те, що ролик був короткий і тривав менше хвилини, Джамала показала всю потужність свого голосу.

Примітно, що 14 травня – особливий день для співачки: рівно чотири роки тому вона перемогла на Євробаченні в Швеції. На честь цього артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram пост:

"Сьогодні ми перемогли! Мене переповнює щастя, коли згадую той вечір! Так, ви знаєте, що з першого ж дня після перемоги я повторювала, що не можна жити тільки спогадами, потрібно рухатися вперед і ставити нові цілі. Але це була дійсно неймовірна подія, яка відбулася з усіма нами й країною. Євробачення стало крутим поштовхом для мене. Чи могла я подумати, що на своїх сторінках мене буде підтримувати автор "Гаррі Поттера" Джоан Роулінг, поздоровляти з перемогою Джастін Тімберлейк, згадає під час свого концерту про мою "1944" Адель, що я особисто почую від Ширлі Бессі слова захоплення?! А зранку після шаленої ночі фіналу ви будете зустрічати мене в аеропорту. Звичайно, я і не думала про це. Я просто співала про те, що люблю, для тих, без кого не можу жити!"

Нагадаємо, що в Євробаченні-2016 Джамала перемогла, отримавши 534 бали. Друге місце тоді посіла Австралія, а третє – Росія.

Свою конкурсну пісню "1944" Джамала присвятила пам'яті предків, зокрема, прабабусі. Тоді пронизливий виступ і потужний вокал нікого не залишив байдужим.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як пройшов другий півфінал онлайн-концерту Євробачення-2020.

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