"Повели під руки": Бузовій стало зле після концерту в Підмосков'ї

Відомій своїм скандальним іміджем російській телеведучій і поп-співачці Ользі Бузовій стало зле після виступу.
Як повідомляє "Комсомольська Правда", співачка примудрилася дати за один день два концерти в Підмосков'ї. Таке серйозне навантаження на організм не пройшло безслідно.
За словами видання, під час другого виступу в нічному клубі в Митищах Ольга відчула себе недобре. Вона змогла дати концерт, але одразу ж після фінального акорду її повели в гримерку буквально під руки.
"Бузову повели в гримерку під руки. Було видно, що вона погано себе почуває, Вона якось різко зблідла", — розповіли "КП" очевидці. Артистка не змогла вийти до фанатів, як вона це зазвичай робить.
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Зазначається, що попри величезну армію недоброзичливців і критиків, Бузова дуже популярний артист. Її гастрольний графік розписаний на рік уперед. Крім того, вона більшу частину часу проводить на зйомках різних телешоу і вкрай рідко відпочиває. Тому робота без вихідних дає про себе знати.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережу злили концертний райдер скандальної російської співачки, зірки шоу "Дом-2" Ольги Бузової. Так, артистка вимагає від організаторів виступів охорону, елітний коньяк і розміщення у фешенебельному готелі.
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