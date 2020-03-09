Повалій заспівала українською мовою на честь 8 березня

Українська співачка Таїсія Повалій привітала своїх фанаток зі святом 8 березня сольним концертом.

Артистка заспівала україномовні хіти в рамках святкового телешоу "Весняний концерт" на телеканалі ZIK (дивіться коротке відео в кінці новини).

Таїсія Повалій Instagram @tpovaliyofficial

Так, крім інших композицій, на концерті Повалій виконала культову народну пісню "Ой, у вишневому саду", а також знаменитий хіт Володимира Івасюка "Червона рута" та інші.

Таким чином Повалій привітала всіх українських жінок з Міжнародним жіночим днем і настанням весни.

"Дорогі, любі мої жінки! З весняним святом нас усіх! Будьмо здорові і щасливі, в першу чергу для себе. Адже без нас все завалиться", – написала співачка на особистій сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, в лютому 2020 року артистка випустила україномовний альбом. До нього увійшли особистих 10 треків, пов'язаних між собою темою любові і стосунків. Артистка працювала над платівкою близько року. Це перший україномовний альбом співачки за довгий період.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Таїсія Повалій розповіла про важливі зміни в особистому житті. Артистка поділилася, наскільки складно бути дружиною продюсера, з яким і вдома, і на роботі знаходишся постійно разом.

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