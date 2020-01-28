Повалій показала, як перевтілилася в Монсерат Кабальє

Українська співачка Таїсія Повалій поділилася з шанувальниками спогадами про участь у проєкті, в якому перевтілилася в Монсерат Кабальє.

Ролик вона розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

instagram.com/tpovaliyofficial

"Скажу відверто, мені подобалися всі образи, які я показала в шоу "Точь в Точь". Їх було багато і я неабияк втомилася від постійних процедур наклеювання масок на обличчя і на тіло, а потім і зняття цього всього різними засобами. Шкіра моя була в легкому шоці від того, що відбувається", – написала Повалій.

instagram.com/tpovaliyofficial

"До закінчення шоу залишався один образ. На мене чекала "підстава" від мого дорогоцінного чоловіка. Не спитавши у мене і знаючи, що я обов'язково відмовлюся, він дав згоду на виконання найскладнішого музичного твору всіх часів і народів!" – додала співачка.

instagram.com/tpovaliyofficial

"Ну що ж, картинку ви вже уявляєте. Поки мій "дорогоцінний" лежав на пляжі під ніжними сонячними променями. Я, день у день протягом двох тижнів вивчала кожен подих, кожну нотку, кожну руладу, котру співала велика іспанська оперна діва Монсерат Кабальє! Ну ось, цей день настав! І, виявляється, це було ще не все! Нашим номером було вирішено закривати шоу!" – сказала Повалій.

instagram.com/tpovaliyofficial

"Силіконова маска, грим, перука, поролонове тіло, костюм! Хотілося фіналу, але кожен номер до мого здавався нескінченним! Ви навіть не можете собі уявити, які думки у мене були в голові, аж до того як "втекти" з цього шоу. А які слова "подяки" почув мій коханий чоловік на свою адресу. Близько третьої ночі мені сказали: "пора!". А я навіть по дорозі до сцени думала як "звалити". Минув час і сьогодні я дивлюся на цей виступ із завмиранням серця! Прямо захоплююся собою, яка я все таки молодець! І добре, що іноді наші чоловіки щось вирішують за нас", – підсумувала вона.

Також артистка перевтілювалася в Вєрку Сердючку, Зикіну, Баскова, Ротару, Шер, Олену Образцову (Кармен), Дороніну та Аллу Пугачову.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в честь ювілею Повалій телеканал "Інтер" випустив документальний фільм про неї.

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