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11 лютого • оновлено в 03:38
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Повалій налякала фото в інвалідному кріслі: співачка назвала причини

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Співачка Таїсія Повалій налякала фанатів, опублікувавши фотографію в інвалідному візку та медичній масці.

Знімок з'явився на сторінці українки в Instagram. "Минуле хапає мене за ноги", – написала жінка.

Кілька днів по тому артистка оприлюднила новий пост, у якому пояснила, що підвернула ногу, перебуваючи вдома, "на рівному місці".

Таїсія Повалій

Таїсія Повалій

instagram.com/tpovaliyofficial

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Повалій в інвалідному візку налякала фанатів

Повалій в інвалідному візку налякала фанатів

instagram.com/tpovaliyofficial

Вона розповіла, що їздила в лікарню. "Без паніки! Зробила МРТ, кісточка таки моя пошкоджена, п'ять тижнів лікар сказав не ставати на ногу", – написала Повалій.

"Я, між іншим, і сидячи на стільці танцюю під свої пісні, і нічого мене не зупинить", – додала жінка.

Друзі, любі мої! Без паніки ! Зробила МРТ, кісточка таки моя пошкоджена, 5 ть тижнів доктор сказав не ставати на ногу! Значить мені треба з дому спостерігати як просувається мій Новий Альбом! Я, між іншим, і сидячи на стільці танцюю під свої пісні, і нічого мене не зупинить !!! 🔥🔥🔥😆💪💪💪 А минуле якраз зачепилося, в ті дні перебирала старі фото і газетні публікації)))) Половину викинула і на рівному місці підвернула ногу)) дома !!! Чіпляється)))) 😆😆😆 Фото відповідне серйозне знайшла в телефоні в архіві) #povaliy # Повалій # таісіяповалій # Повалій # ТаїсіяПовалій

Публікація від Таїсія Повалій (@tpovaliyofficial)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2019 року Таїсія Повалій стала бабусею. Невістка співачки Світлана Віхрова показала перші фото новонародженого сина.

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Автор
Богдана Васильченко
Особа
Таїсія Повалій
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес Instagram фотографии
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