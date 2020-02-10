Повалій налякала фото в інвалідному кріслі: співачка назвала причини

Співачка Таїсія Повалій налякала фанатів, опублікувавши фотографію в інвалідному візку та медичній масці.

Знімок з'явився на сторінці українки в Instagram. "Минуле хапає мене за ноги", – написала жінка.

Кілька днів по тому артистка оприлюднила новий пост, у якому пояснила, що підвернула ногу, перебуваючи вдома, "на рівному місці".

Таїсія Повалій instagram.com/tpovaliyofficial

Повалій в інвалідному візку налякала фанатів instagram.com/tpovaliyofficial

Вона розповіла, що їздила в лікарню. "Без паніки! Зробила МРТ, кісточка таки моя пошкоджена, п'ять тижнів лікар сказав не ставати на ногу", – написала Повалій.

"Я, між іншим, і сидячи на стільці танцюю під свої пісні, і нічого мене не зупинить", – додала жінка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2019 року Таїсія Повалій стала бабусею. Невістка співачки Світлана Віхрова показала перші фото новонародженого сина.

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