Повалій налякала фото в інвалідному кріслі: співачка назвала причини

Співачка Таїсія Повалій налякала фанатів, опублікувавши фотографію в інвалідному візку та медичній масці.
Знімок з'явився на сторінці українки в Instagram. "Минуле хапає мене за ноги", – написала жінка.
Кілька днів по тому артистка оприлюднила новий пост, у якому пояснила, що підвернула ногу, перебуваючи вдома, "на рівному місці".
Таїсія Повалій
instagram.com/tpovaliyofficial
Повалій в інвалідному візку налякала фанатів
instagram.com/tpovaliyofficial
Вона розповіла, що їздила в лікарню. "Без паніки! Зробила МРТ, кісточка таки моя пошкоджена, п'ять тижнів лікар сказав не ставати на ногу", – написала Повалій.
"Я, між іншим, і сидячи на стільці танцюю під свої пісні, і нічого мене не зупинить", – додала жінка.
Друзі, любі мої! Без паніки ! Зробила МРТ, кісточка таки моя пошкоджена, 5 ть тижнів доктор сказав не ставати на ногу! Значить мені треба з дому спостерігати як просувається мій Новий Альбом! Я, між іншим, і сидячи на стільці танцюю під свої пісні, і нічого мене не зупинить !!! 🔥🔥🔥😆💪💪💪 А минуле якраз зачепилося, в ті дні перебирала старі фото і газетні публікації)))) Половину викинула і на рівному місці підвернула ногу)) дома !!! Чіпляється)))) 😆😆😆 Фото відповідне серйозне знайшла в телефоні в архіві) #povaliy # Повалій # таісіяповалій # Повалій # ТаїсіяПовалій
Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці 2019 року Таїсія Повалій стала бабусею. Невістка співачки Світлана Віхрова показала перші фото новонародженого сина.
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