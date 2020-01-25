"Потягало життя, навіть грим не врятував": Віра Брежнєва шокувала зовнішністю і манерами

Увечері в п'ятницю, 25 січня, українська співачка Віра Брежнєва показалася на "російському Оскарі" в Москві і викликала багато запитань.

У мережі спантеличені її зовнішністю і причиною появи на церемонії.

Відзначається, що на території кіностудії Мосфільм вручали нагороди зіркам російського кіно, вшановували досягнення акторів, через що багато хто не зрозумів, як там опинилася співачка Брежнєва.

На думку деяких, вона просто намагається частіше бувати на публіці, щоб її не забували (насправді вона оголошувала номінантів в двох категоріях).

Віра прийшла в неординарній сукні з одним голим плечем і величезним жабо на другому, з високим розрізом на стегні, в чорних колготах і з яскравим макіяжем.

Дивіться, як це було, на фото і відео:

Її образ визнали невдалим і припустили, що співачка так часто редагує фото для власного профілю в Instagram, що шанувальники упустили момент, коли вона стала так погано виглядати.

"Потягало життя Вірочку...", "Брежнєва, звичайно, жах", "Навіть грим не врятував", "Відсутність смаку", "Як стара Шапокляк", "Опудало", "Колгосп", - пишуть в коментарях.

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