"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми

Дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила величезні груди на відвертих знімках.

Так, 33-річна Вікторія Крута збентежила шанувальників у мережі пікантними фотографіями, які вона опублікувала в Instagram.

Один із найсвіжіших своїх знімків Вікторія підписала: "Дуже люблю Москву! Тут найкрасивіші жінки, куди не глянь. А ось до чоловіків є питання".

Ігор Крутой з донькою TVNET

Шанувальники дівчини в мережі прийшли у захват від гарячого кадру, про що й написали в коментарях. Багато з них відзначили, що Крута шикарно виглядає, інші ж наголосили, що у Віки – дуже гарні груди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія – старша дочка Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутой при цьому, нібито, серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.

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