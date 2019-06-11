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"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми

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Дочка знаменитого російського продюсера Ігоря Крутого Вікторія засвітила величезні груди на відвертих знімках.

Так, 33-річна Вікторія Крута збентежила шанувальників у мережі пікантними фотографіями, які вона опублікувала в Instagram.

Один із найсвіжіших своїх знімків Вікторія підписала: "Дуже люблю Москву! Тут найкрасивіші жінки, куди не глянь. А ось до чоловіків є питання".

Ігор Крутой з донькою

Ігор Крутой з донькою

TVNET

Шанувальники дівчини в мережі прийшли у захват від гарячого кадру, про що й написали в коментарях. Багато з них відзначили, що Крута шикарно виглядає, інші ж наголосили, що у Віки – дуже гарні груди.

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Публікація від Tory Story (@victoriakrut)

"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми
"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми
"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми
"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми
"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми
"Потворність!" Дочка Ігоря Крутого вразила вульгарними фото з величезними грудьми
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Як повідомляв OBOZREVATEL, Вікторія – старша дочка Ігоря Крутого, яка любить шокувати публіку відвертими знімками. Сам же Крутой при цьому, нібито, серйозно хворий, через що його зовнішній вигляд нерідко спантеличує шанувальників.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особи
Ігор КрутийВікторія Крута
Теги
Новини Росіїшоу-бизнес
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