Переможниця шоу "Холостяк-10" Даша Ульянова з першої зустрічі з головним героєм Максом Михайлюком почала створювати власну історію.

OBOZREVATEL згадав, як розвивалися відносини пари на проєкті, а також про гарячі поцілунки й найпристрасніше побачення Даші та Макса.

Даша Ульянова і Макс Михайлюк

З початку проєкту у Макса та Даші зав'язалася особлива історія. Уже після першого індивідуального побачення пари стало зрозуміло, що Даша справила на Максима яскраве враження і запала в душу.

Пара зустрілася на ковзанці. Ні Даша, ні Макс не вміють кататися, тому перша частина побачення пройшла за розмовами та в спробах утримати рівновагу на льоду. А ось друга – проведена в оранжереї – запам'яталася першим поцілунком на проєкті.

Даша Ульянова і Макс Михайлюк перший поцілунок на проєкті Фото: stb.ua

На проєкті Максим двічі не вручав Даші троянду на церемонії. Однак, як з'ясувалося, таким чином він хотів по-особливому дати їй квітку, або запросити на побачення.

Даша Ульянова і Макс Михайлюк на церемоії роз Фото: stb.ua

Наприклад, під час церемонії у 6 випуск Макс запропонував провести Дашу. Однак біля машини він повідомив, що не готовий її відпускати, а хоче лише викупатися в басейні. Тоді інші учасниці застали пару за гарячими поцілунками. В результаті випуск закінчився скандалом.

Даша Ульянова і Макс Михайлюк у 6 випуску Фото: instagram/holostyakstb

У 8 епізоді історія повторилася. Цього разу пара таки попрощалася, а коли Даша сіла в авто, знайшла квитки в Єгипет. Холостяк влаштував для дівчини побачення в Шарм-еш-Шейху, яке навали найпристраснішим на проєкті. Спочатку пара каталася на сноуборді, а потім усамітнилися в спа, де Михайлюк робив масаж Даші. Завершився вечір гарячими поцілунками в джакузі.

Макс Михайлюк і Даша Ульянова у 8 випуску Фото: instagram/holostyakstb

Макс Михайлюк і Даша Ульянова у 8 випуску Фото: instagram/dasha_ulyanovaa

Макс Михайлюк і Даша Ульянова у 8 випуску Фото: instagram/holostyakstb

Даша Ульянова і Макс Михайлюк у 8 випуску Фото: instagram/holostyakstb

Знайомство з батьками Даші пройшло ідеально. Холостяк переконався в тому, що їхні цінності та погляди на сімейне життя багато в чому збігаються.

Знайомство Макса з батьками Даші Фото: stb.ua

Сім'я головного героя також радо прийняла обраницю. Нагадаємо, що перед тим, як познайомити дівчину з близькими, Макс організував одне з найбільш романтичних побачень сезону. Даша із зав'язаними очима опинилася на футбольному полі, де почула голос Макса. Чоловік попередив її, що зараз вона познайомиться з найбільш цілеспрямованою і сильною духом людиною. Розплющивши очі, учасниця побачила себе на екрані стадіону.

Макс Михайлюк и Даша Ульянова Фото: instagram/dashaulianova_like

Знайомство Даші з батьками Макса Фото: stb.ua

У фінальному випуску "Холостяк-10" пара гуляла вулицями Барселони. Однак щось пішло не так, і між ними виникло непорозуміння. Даша щиро боялася зізнатися у своїх почуттях і не раз повторювала, що це їхнє останнє побачення. Усамітнившись ввечері, пара знову почала з'ясовувати стосунки. Макс дав їй час подумати над тим, що ж вона відчуває насправді. Але вже в фіналі зробив головний вибір весни 2020 року, вручивши Даші каблучку.

Макс Михайлюк обрав Дашу Фото: instagram/spromojna

Макс Михайлюк и Даша Ульянова Фото: instagram/holostyakstb

Переможниця "Холостяк-10" Даша Ульянова Фото: instagram/dashaulianova_like

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку з відвертих фото переможниці "Холостяка-10" Даші Ульянової, якими вона останнім часом ділилася на своїй сторінці в Instagram.

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