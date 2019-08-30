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"Потрібно було покласти в лікарню": померлого Числова можна було врятувати

2.7т Читати матеріал російською

Днями в Москві загинув популярний актор Олександр Числов ( "Інтерни", "Не родись красивою"). Артист помер через пневмонію.

Нарколог Сергій Полятикін зазначив, що артист страждав алкоголізмом і якби він звернувся до лікаря ще 30 років тому, то його можна було б врятувати, пише Teleprogramma.

"Потрібно було покласти в лікарню": померлого Числова можна було врятувати
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"По-хорошому, його потрібно було покласти в лікарню тридцять років тому. На жаль, у нас таке ось ставлення до хворих на алкоголізм працівникам сцени і кіно: ми вважаємо це властивість таланту, вважаємо, що талановитій людині дозволено більше, ставимося з якимось "розумінням", - говорить нарколог.

"Потрібно було покласти в лікарню": померлого Числова можна було врятувати

Він додав, що перед смертю актор практично нічого не їв.

"Наскільки я зрозумів, хворий мало їв, а відсутність апетиту - це характерна особливість алкоголіків 2-3 стадії під час вживання, на тлі нестачі поживних речовин мало рухливості, на цьому тлі знижений імунітет. У легенях при нестачі рухливості виникають застійні явища через знижену вентиляцію і знижене кровопостачання. Ось вам і пневмонія, яка різко ускладнює стан людини", - заявив Полятикін.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в середині серпня Числова госпіталізували з підозрою на пневмонію. А за тиждень до його смерті в ефір вийшла телепередача Андрія Малахова, присвячена актору. На опублікованих в мережі кадрах можна побачити, в якому стані знаходиться Числов.

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