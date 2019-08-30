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Потрібна допомога: відомий український репер потрапив у серйозну НП

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Український репер Дмитро Решетник (МIM) потрапив у серйозну подію, у зв'язку із чим потребує допомоги.

Про це розповіли друзі музиканта на його сторінці в Instagram, уточнивши, що він розбився на моноколесі і зараз перебуває у реанімації у важкому стані.

Як стверджують в повідомленні, в такому стані репер вже п'ять ній. Медики діагностували у нього важку травму голови, у зв'язку із чим Решетняк потребує консультації нейрохірурга.

Дмитро Решетняк у важкому стані

Дмитро Решетняк у важкому стані

instagram / mim_trip

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У катастрофі розбився відомий композитор із сім'єю

Судячи з фотографії, яку оприлюднили в мережі, музиканта підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

Потрібна допомога: відомий український репер потрапив у серйозну НП
Дмитро Решетняк

Дмитро Решетняк

instagram / mim_trip

Дмитро Решетняк на сцені

Дмитро Решетняк на сцені

instagram / mim_trip

Дмитро Решетняк - одне з останніх фото перед подією

Дмитро Решетняк - одне з останніх фото перед подією

instagram / mim_trip

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня загинув у ДТП відомий російський режисер Ігор Хомський, якого багато хто знає через серіал "Закон кам'яних джунглів". У мережі показали фото і відео з місця події.

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Місце
Україна
Тег
репер
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