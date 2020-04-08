"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну

Відомий український письменник Сергій Жадан опублікував сильний вірш, який в мережі назвали неофіційним гімном карантину.

Відповідний запис з'явився 7 квітня на сторінці автора в Facebook. Поет з болем написав: "Я буду першим, хто все прокляне, і хай тоді ніхто не почує мене... Потім усе стане на свої місця і літньому вечору не буде кінця".

Сергій Жадан Фото: kievsmi.net

Зазначимо, що за 19 годин з моменту публікації вірш зібрав 2,1 тисячі лайків, близько 95 коментарів і 495 репостів.

"Ви допомагаєте пережити цю темряву, цю ніч... Спасибі вам за вашу творчість", "Фантастичний вірш! Це своєрідний гімн тієї любові, яку необхідно зберегти в душі під час карантину", "Неймовірні й такі необхідні зараз слова", "Епоха Жадана! Супер, велика українська поезія", – написали люди.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з повним текстом вірша:

Хай це буде найдовша ніч на землі,

і нас хай не буде видно на цьому тлі,

і вулиці наші, обжиті нами, старі,

хай освітлюють вуличні ліхтарі.

Хай це буде час для мовчань,

час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань,

коли немає сенсу прощатися назавжди,

оскільки нікому з нас немає іти куди.

Хай я буду першим, хто все прокляне,

і хай тоді ніхто не почує мене,

хай всі далі думають, що мовчать усі,

що це б’ються хвилі на далекій косі.

Потім усе стане на свої місця

і літньому вечору не буде кінця,

і ніхто не згадає ці сутінки по містах,

тому що найлегше ми забуваємо саме страх.

Але доки час придивляється до темряви у собі,

доки мова змінюється, мов грунт по сівбі,

доки не минуло те, що мине,

доти звертай увагу на головне.

Завжди й постійно поруч були ті,

що вміли триматись любові навіть тоді,

коли не було як триматися взагалі

серед цієї найдовшої ночі, на цій землі.

Завжди були ті, що вибивалися з ночей

і щоразу скріплювали порядок речей

умінням любити й ділитися, ним одним.

Ось їхнє вміння і залишиться головним.

Заговори нині свою тишу, заговори.

Протяги на пагорбах, як прапори.

Око твоє вихоплює з цієї весни

барвники безкінечності і глибини.

Як повідовлям OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Семюел Л. Джексон написав нецензурний вірш про коронавірус, в якому закликав глядачів залишатися вдома і не порушувати умови карантину

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