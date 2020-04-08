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8 квітня • оновлено в 22:00
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"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну

11.6т
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Відомий український письменник Сергій Жадан опублікував сильний вірш, який в мережі назвали неофіційним гімном карантину.

Відповідний запис з'явився 7 квітня на сторінці автора в Facebook. Поет з болем написав: "Я буду першим, хто все прокляне, і хай тоді ніхто не почує мене... Потім усе стане на свої місця і літньому вечору не буде кінця".

Сергій Жадан

Сергій Жадан

Фото: kievsmi.net

Зазначимо, що за 19 годин з моменту публікації вірш зібрав 2,1 тисячі лайків, близько 95 коментарів і 495 репостів.

"Ви допомагаєте пережити цю темряву, цю ніч... Спасибі вам за вашу творчість", "Фантастичний вірш! Це своєрідний гімн тієї любові, яку необхідно зберегти в душі під час карантину", "Неймовірні й такі необхідні зараз слова", "Епоха Жадана! Супер, велика українська поезія", – написали люди.

"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну
"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну
"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну
"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну
"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з повним текстом вірша:

Хай це буде найдовша ніч на землі,

і нас хай не буде видно на цьому тлі,

і вулиці наші, обжиті нами, старі,

хай освітлюють вуличні ліхтарі.

Хай це буде час для мовчань,

час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань,

коли немає сенсу прощатися назавжди,

оскільки нікому з нас немає іти куди.

Хай я буду першим, хто все прокляне,

і хай тоді ніхто не почує мене,

хай всі далі думають, що мовчать усі,

що це б’ються хвилі на далекій косі.

Потім усе стане на свої місця

і літньому вечору не буде кінця,

і ніхто не згадає ці сутінки по містах,

тому що найлегше ми забуваємо саме страх.

Але доки час придивляється до темряви у собі,

доки мова змінюється, мов грунт по сівбі,

доки не минуло те, що мине,

доти звертай увагу на головне.

Завжди й постійно поруч були ті,

що вміли триматись любові навіть тоді,

коли не було як триматися взагалі

серед цієї найдовшої ночі, на цій землі.

Завжди були ті, що вибивалися з ночей

і щоразу скріплювали порядок речей

умінням любити й ділитися, ним одним.

Ось їхнє вміння і залишиться головним.

Заговори нині свою тишу, заговори.

Протяги на пагорбах, як прапори.

Око твоє вихоплює з цієї весни

барвники безкінечності і глибини.

Як повідовлям OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Семюел Л. Джексон написав нецензурний вірш про коронавірус, в якому закликав глядачів залишатися вдома і не порушувати умови карантину

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Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Крістіна Долматова
Тема
Коронавірус
Особа
Сергій Жадан
Місце
Україна
Тег
карантин
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