"Потім усе стане на свої місця..." Злободенний вірш Жадана вразив усю Україну

Відомий український письменник Сергій Жадан опублікував сильний вірш, який в мережі назвали неофіційним гімном карантину.
Відповідний запис з'явився 7 квітня на сторінці автора в Facebook. Поет з болем написав: "Я буду першим, хто все прокляне, і хай тоді ніхто не почує мене... Потім усе стане на свої місця і літньому вечору не буде кінця".
Сергій Жадан
Фото: kievsmi.net
Зазначимо, що за 19 годин з моменту публікації вірш зібрав 2,1 тисячі лайків, близько 95 коментарів і 495 репостів.
"Ви допомагаєте пережити цю темряву, цю ніч... Спасибі вам за вашу творчість", "Фантастичний вірш! Це своєрідний гімн тієї любові, яку необхідно зберегти в душі під час карантину", "Неймовірні й такі необхідні зараз слова", "Епоха Жадана! Супер, велика українська поезія", – написали люди.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитися з повним текстом вірша:
Хай це буде найдовша ніч на землі,
і нас хай не буде видно на цьому тлі,
і вулиці наші, обжиті нами, старі,
хай освітлюють вуличні ліхтарі.
Хай це буде час для мовчань,
час, коли втрачає сенс кожне зі сперечань,
коли немає сенсу прощатися назавжди,
оскільки нікому з нас немає іти куди.
Хай я буду першим, хто все прокляне,
і хай тоді ніхто не почує мене,
хай всі далі думають, що мовчать усі,
що це б’ються хвилі на далекій косі.
Потім усе стане на свої місця
і літньому вечору не буде кінця,
і ніхто не згадає ці сутінки по містах,
тому що найлегше ми забуваємо саме страх.
Але доки час придивляється до темряви у собі,
доки мова змінюється, мов грунт по сівбі,
доки не минуло те, що мине,
доти звертай увагу на головне.
Завжди й постійно поруч були ті,
що вміли триматись любові навіть тоді,
коли не було як триматися взагалі
серед цієї найдовшої ночі, на цій землі.
Завжди були ті, що вибивалися з ночей
і щоразу скріплювали порядок речей
умінням любити й ділитися, ним одним.
Ось їхнє вміння і залишиться головним.
Заговори нині свою тишу, заговори.
Протяги на пагорбах, як прапори.
Око твоє вихоплює з цієї весни
барвники безкінечності і глибини.
Як повідовлям OBOZREVATEL, раніше голлівудський актор Семюел Л. Джексон написав нецензурний вірш про коронавірус, в якому закликав глядачів залишатися вдома і не порушувати умови карантину
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".