"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус

Український репер Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

Про це повідомляє прес-служба репера. Ролик був опублікований на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потап Instagram @realpotap

Кліп був знятий в порожньому залі кінотеатру.

"Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію – і особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон", – каже Потап.

У пісні репер міркує про те, що колись все це закінчиться, і люди знову зможуть подорожувати й зустрічатися з друзями:

"Колись закінчиться карантин

І ми з тобою мала ще повисим

Потиснемо один одному руки ми з друзями в барі

І полетимо на вихідні ми в Італію

У Рим".

Потап і Настя Каменських Instagram @realpotap

Шанувальники з захопленням відреагували на нову пісню Потапа. Більшість подякували реперу за цей трек у непростий час.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Бьянка випустила пісню про коронавірус, яка викликала запеклі суперечки в мережі. У треку співачка розповідається про те, як дівчина закохалася в молодого хлопця, зараженого коронавірусом.

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