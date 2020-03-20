"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус

Український репер Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".
Про це повідомляє прес-служба репера. Ролик був опублікований на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Потап
Instagram @realpotap
Кліп був знятий в порожньому залі кінотеатру.
"Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію – і особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон", – каже Потап.
У пісні репер міркує про те, що колись все це закінчиться, і люди знову зможуть подорожувати й зустрічатися з друзями:
"Колись закінчиться карантин
І ми з тобою мала ще повисим
Потиснемо один одному руки ми з друзями в барі
І полетимо на вихідні ми в Італію
У Рим".
Потап і Настя Каменських
Instagram @realpotap
Шанувальники з захопленням відреагували на нову пісню Потапа. Більшість подякували реперу за цей трек у непростий час.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Бьянка випустила пісню про коронавірус, яка викликала запеклі суперечки в мережі. У треку співачка розповідається про те, як дівчина закохалася в молодого хлопця, зараженого коронавірусом.
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