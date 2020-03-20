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20 березня • оновлено в 13:48
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Потап зворушливо заспівав про карантин через коронавірус: колись він закінчиться

1.1т
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Український репер Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

Про це повідомляє прес-служба репера. Ролик був опублікований на YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потап

Потап

Instagram @realpotap

Кліп був знятий в порожньому залі кінотеатру.

"Ми, творчі люди, дуже тонко відчуваємо ситуацію – і особисто я говорю про майбутнє, в якому ми будемо згадувати все, що відбувається, як страшний сон",каже Потап.

У пісні репер міркує про те, що колись все це закінчиться, і люди знову зможуть подорожувати й зустрічатися з друзями:

"Колись закінчиться карантин

І ми з тобою мала ще повисим

Потиснемо один одному руки ми з друзями в барі

І полетимо на вихідні ми в Італію

У Рим".

Потап і Настя Каменських

Потап і Настя Каменських

Instagram @realpotap

Шанувальники з захопленням відреагували на нову пісню Потапа. Більшість подякували реперу за цей трек у непростий час.

"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус
"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус
"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус
"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус
"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус
"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус
"Як страшний сон": Потап висловився про карантин через коронавірус

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Бьянка випустила пісню про коронавірус, яка викликала запеклі суперечки в мережі. У треку співачка розповідається про те, як дівчина закохалася в молодого хлопця, зараженого коронавірусом.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
лети и не возвращайся, бездарь)
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