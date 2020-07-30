Потап зізнався, чому не вірить у дружбу між чоловіком і жінкою

Ольга Веркалець Люди 21:13, 30.07.2020

Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що не вірить у дружбу між чоловіком і жінкою. Вона може існувати тільки за умови, якщо він – гей.

Про це музикант розповів в програмі "Екзамен" Маші Єфросиніної на Youtube. За його словами, рано чи пізно в такій дружбі хтось почне натякати на щось більше, ніж просто спілкування (відео дивіться нижче).

Єфросиніна також спитала репера, чи реально залишитися друзями після завершення стосунків. Ведуча одразу ж навела в приклад дружбу Потапа з колишньою дружиною Іриною Горовою.

"Ми з Горовою два міцних горішки. Ми всі проблеми зберегли всередині, нічого не винесли на публіку та дійшли до висновку, що я та Іра – друзі, приятелі, партнери. У нас з нею величезний бізнес", – розповів музикант.

Потап також зізнався, що стосунки з Горовою розпочалися з дружби. Згодом у них з'явилася взаємна симпатія, пристрасть. Відзначимо, що колишня пара одружилася в 1999 році. Їхній шлюб тривав 15 років.

Потап з Горовою
KP.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як змінився Потап після весілля зі співачкою Настею Каменських.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

На Донбасі помер військовий ЗСУ. Фото

ЗМІ дізналися про поширення коронавірусу в "Слузі народу"

З початку тижня Україна втратила трьох захисників – ООС

У Залізному Порту напали на нардепа від "Слуги народу" і вдарили в обличчя

О перемирии. Новости из тыла врага