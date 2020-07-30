Потап зізнався, чому не вірить у дружбу між чоловіком і жінкою

Потап розповів, чому не вірить у дружбу між чоловіком і жінкою. СЛУХ

Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що не вірить у дружбу між чоловіком і жінкою. Вона може існувати тільки за умови, якщо він – гей.

Про це музикант розповів в програмі "Екзамен" Маші Єфросиніної на Youtube. За його словами, рано чи пізно в такій дружбі хтось почне натякати на щось більше, ніж просто спілкування (відео дивіться нижче).

Єфросиніна також спитала репера, чи реально залишитися друзями після завершення стосунків. Ведуча одразу ж навела в приклад дружбу Потапа з колишньою дружиною Іриною Горовою.

"Ми з Горовою два міцних горішки. Ми всі проблеми зберегли всередині, нічого не винесли на публіку та дійшли до висновку, що я та Іра – друзі, приятелі, партнери. У нас з нею величезний бізнес", – розповів музикант.

Потап також зізнався, що стосунки з Горовою розпочалися з дружби. Згодом у них з'явилася взаємна симпатія, пристрасть. Відзначимо, що колишня пара одружилася в 1999 році. Їхній шлюб тривав 15 років.

Потап з Горовою KP.UA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розповідалося, як змінився Потап після весілля зі співачкою Настею Каменських.