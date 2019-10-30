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30 жовтня • оновлено в 08:47
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"На себе не схожий": Потап здивував мережу зміною іміджу

1.1т Читати матеріал російською

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який зараз разом з дружиною, співачкою Настею Каменських (NK) відпочиває в Мексиці, вразив шанувальників зміною іміджу.

Фото свого нового образу зірка опублікував на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що Потап вирішив збрити бороду і відростити вуса.

Потап

Потап

Фото: instagram/realpotap

"Я візьму його в джунглі, джунглі..." — підписав публікацію Потап.

Потап змінив імідж

Потап змінив імідж

Фото: instagram/realpotap

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У коментарях підписники артиста написали, що він став виглядати набагато молодше. Також вони зазначили, що Потап сам на себе не схожий.

'На себе не схожий': Потап здивував мережу зміною іміджу
'На себе не схожий': Потап здивував мережу зміною іміджу
'На себе не схожий': Потап здивував мережу зміною іміджу
'На себе не схожий': Потап здивував мережу зміною іміджу
'На себе не схожий': Потап здивував мережу зміною іміджу
'На себе не схожий': Потап здивував мережу зміною іміджу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Потапенко (Потап) розповів про своє життя з Настею Каменських (NK). Так, він поділився подробицями спільного побуту.

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Особа
Олексій Потапенко (Потап)
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