'На себе не схожий': Потап здивував мережу зміною іміджу

Український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап), який зараз разом з дружиною, співачкою Настею Каменських (NK) відпочиває в Мексиці, вразив шанувальників зміною іміджу.

Фото свого нового образу зірка опублікував на особистій сторінці в Instagram. Зазначимо, що Потап вирішив збрити бороду і відростити вуса.

Потап Фото: instagram/realpotap

"Я візьму його в джунглі, джунглі..." — підписав публікацію Потап.

Потап змінив імідж Фото: instagram/realpotap

У коментарях підписники артиста написали, що він став виглядати набагато молодше. Також вони зазначили, що Потап сам на себе не схожий.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олексій Потапенко (Потап) розповів про своє життя з Настею Каменських (NK). Так, він поділився подробицями спільного побуту.

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