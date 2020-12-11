Потап врятував Горбунова від аварії через ожеледицю в Києві: як це сталося

Популярний український телеведучий Юрій Горбунов розповів, як його кум, продюсер Потап (Олексій Потапенко) несподівано врятував його від аварії, яка могла статися через ожеледицю на вулицях Києва. Так, артист запобіг ДТП за допомогою пачки солі.

За словами ведучого, він дуже вдячний за це музикантові і радий, що той живе по сусідству. Відповідний пост Горбунов написав на своїй сторінці в Instagram.

Як стало відомо, машина знаменитості при в'їзді в гараж на схилі мчала у паркан і припарковані поруч автомобілі. Але раптово з'явився його кум Потап з пачкою солі і став сипати її під колеса.

Ожеледиця на вулицях Києва Instagram Горбунова

У підсумку в такий спосіб йому вдалося запобігти аварії за участю Горбунова.

10 грудня на дорогах Києва утворилася ожеледиця і "заблокувала" рух у столиці. У мережі опублікували відео про те, як містяни справлялися з негодою.

За минулу добу, 10 грудня, у Києві 163 людини постраждали через ожеледицю, яка утворилася внаслідок крижаного дощу.

У київських аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни" в ніч на 11 грудня низка літаків не змогли сісти після ускладнення погодних умов, не було зчеплення зі злітно-посадковою смугою.

Автомобіль Горбунова Instagram Горбунова

Нагадаємо, Юрій Горбунов є українським телеведучим і актором, а також заслуженим артистом країни.

Потап – заслужений артист України, тренер вокального шоу "Голос краïні", а також засновник продюсерського центру MOZGI Entertainment.

Відзначимо, що Потап хрестив сина Юрія Горбунова і Катя Осадча – Івана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 грудня в Києві та області патрульні зафіксували близько 600 дорожньо-транспортних пригод.