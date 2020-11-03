Потап вперше розповів, як познайомився з Тіллем Ліндеманном. Відео

Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) розповів, що познайомився з солістом німецького гурту Rammstein Тіллем Ліндеманном в одному з київських ресторанів.

Так, за словами артиста, вони з Тіллем випадково опинилися за одним столом і сильно напилися разом. Після чого стали буянити в ресторані. Такими подробицями Потап поділився в новому випуску свого шоу 2POPODCAST (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

"Тілль – дуже класний. Ми познайомилися з ним, коли опинилися в ресторані, сидячи за одним столом. Було гарний настрій і ми з ним дуже сильно напилися. Це було в ресторані "Царське село" в Києві. А він – плавець, я – ватерполіст. І тут я говорю: "А зараз на 6-ій доріжці виступає плавець НДР Тілль Ліндеманн. На старт, увага, марш – він залазить на стіл і стрибає, стіл розвалюється, офіціанти шоковані", – розповів Потап.

Потап і Тілль Ліндеманн Instagram Потапа

Після інциденту репер дав офіціантові сто доларів й цей вчинок приголомшив Ліндеманна.

"Після всього я дав сто доларів офіціантові. І він сказав: "Ти ставишся по-людськи, ти будеш моїм другом назавжди". З того моменту ми дружимо", – підсумував Потап.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Потап (Олексій Потапенко) зізнався, що не вірить в дружбу між чоловіком і жінкою.