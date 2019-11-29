Потап, Винник та Полякова записали саундтрек до "Скаженого Весілля 2"

Популярні виконавці Потап, Олег Винник і Оля Полякова анонсували "шалену" прем'єру до нової частини комедії "Скажені Весілля 2", яка вийде в кінопрокат 25 грудня.

Автором композиції "Свят! Свят! Свят!" традиційно, став музичний композитор обох частин фільму Потап.

На створення такого "народного тріо" надихнув хітовий дует минулого року Потапа і Олега Винника "Найкращий день".

"Ми з Олегом хотіли повторити успіх і шукали новий колір до нового хітового саундтрека. Оскільки пісня виходила весела і запальна, зрозуміли, що нам потрібна Королева Ночі! Ось так, в головній пісні всіх свят об'єдналися артисти, з якими у українців асоціюються свята" – помітив Потап.

"З Потапом ще з минулого року у нас склався чудовий творчий тандем. Тепер приєдналася Оля з її гарячим темпераментом. Це цікаво, хоча і не просто. Коли збираються чоловіки – це одне, але, якщо між ними з'являється жінка – самі розумієте ... І результат сподобався всім! " – зізнався Олег Винник.

За словами Олі Полякової результатом спільної роботи вона задоволена.

"Класна пісня, українська, запальна – все, як я люблю. А компанія зібралася як треба", - заявила зірка.

У кліпі знявся і улюбленець глядачів – головний тамада "Скажені Весілля" Назарій Запухляк, якого зіграв Юрій Горбунов.

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