"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу серією відвертих фото.
На одному зі знімків, які артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона позувала у білизні.
Настя Каменських
instagram.com/kamenskux
Щоб мрії збувалися, потрібно наполегливо над ними працювати. Поставте собі цілі і йдіть до неї. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся, адже кожен крок робить вас ближче до мрії. Не бійтеся труднощів, вони загартовують характер. І не бійтеся, якщо щось не вийде з першого разу, адже це досвід, завдяки якому ви вчитеся. Будьте наполегливі, не відступайте від своїх цілей і все вийде! Чи згодні? Якщо так, ставте 🔥 і вперед до своїх мрій! Photo: @ sergeyvasiliev1 Style: @aniahoncharova Hair: @oksana_paladii MUA: @mariia_samharadze Photoshoot for @lofficielukraine
"Апетитна Настя", "Королева", "Яка ти прекрасна", "Красуня", "Шикарна", "Красиві стегна", "Красива і загадкова", "Це неймовірно красиво", "Виглядає красиво, але мені здається фотошопом форми зіпсували", "Потапе, вгамуй дружину, а то заберуть", — пишуть у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
23 травня відбулося довгоочікуване весілля Каменських і Потапенка, на якій були присутні більше сотні гостей і знаменитостей.
Після цього молодята вирушили до Туреччини в медовий місяць, звідки радували шанувальників численними знімками.
3 червня стало відомо, що парочка була змушена повернутися з відпочинку.
Потап після весілля почав ділитися еротичними фотографіями голої дружини.
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