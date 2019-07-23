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"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні

4.3т Читати матеріал російською

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу серією відвертих фото.

На одному зі знімків, які артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона позувала у білизні.

Настя Каменських

Настя Каменських

instagram.com/kamenskux

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Щоб мрії збувалися, потрібно наполегливо над ними працювати. Поставте собі цілі і йдіть до неї. Вірте в себе і ніколи не зупиняйтеся, адже кожен крок робить вас ближче до мрії. Не бійтеся труднощів, вони загартовують характер. І не бійтеся, якщо щось не вийде з першого разу, адже це досвід, завдяки якому ви вчитеся. Будьте наполегливі, не відступайте від своїх цілей і все вийде! Чи згодні? Якщо так, ставте 🔥 і вперед до своїх мрій! Photo: @ sergeyvasiliev1 Style: @aniahoncharova Hair: @oksana_paladii MUA: @mariia_samharadze Photoshoot for @lofficielukraine

Публікація від NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

"Апетитна Настя", "Королева", "Яка ти прекрасна", "Красуня", "Шикарна", "Красиві стегна", "Красива і загадкова", "Це неймовірно красиво", "Виглядає красиво, але мені здається фотошопом форми зіпсували", "Потапе, вгамуй дружину, а то заберуть", — пишуть у мережі.

"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні
"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні
"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні
"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні
"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні
"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Олексій Потапенко (Потап) Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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