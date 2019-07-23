"Потапе, вгамуй дружину!" Каменських захопила мережу фото в білизні

Українська співачка Настя Каменських (NK), яка нещодавно вийшла заміж за музиканта і шоумена Олексія Потапенка (Потапа), розбурхала мережу серією відвертих фото.

На одному зі знімків, які артистка розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, вона позувала у білизні.

Настя Каменських instagram.com/kamenskux

"Апетитна Настя", "Королева", "Яка ти прекрасна", "Красуня", "Шикарна", "Красиві стегна", "Красива і загадкова", "Це неймовірно красиво", "Виглядає красиво, але мені здається фотошопом форми зіпсували", "Потапе, вгамуй дружину, а то заберуть", — пишуть у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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