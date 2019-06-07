Потап кумедно потролив Настю Каменських: відео

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно одружився зі співачкою Настею Каменських (NK), кумедно потролив її за помилку в англійській мові.

Так, ролик в особистих Instagram-сторіз опублікувала Каменських. На ньому вона подякувала своїй команді за подаровані чашки з символічними написами і зображеннями — "я його діамант", на другій — "я її ведмідь". Однак в певний момент Настя неправильно вимовила англійське слово "bear". Прочитавши його, як — "пиво". Потап тут же поспішив виправити свою кохану (відео дивіться нижче).

Потап і Настя Каменських Фото: instagram/realpotap

"Ну, це ранок. Будеш моїм пивом тепер", — відповіла Каменських.

Зазначимо, що весілля Потапа і Насті проходило під своєрідним "гаслом" #bearanddiamond — "ведмідь і діамант". Швидше за все, саме так пара називає один одного.

Весілля Потапа і Насті Каменських Фото: instagram/kamenskux

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Весілля Потапа і Насті Каменських відбулося 23 травня і стало сюрпризом для всіх їхніх фанатів.

До останнього пара приховувала свої відносини від публіки. Історію їхнього кохання читайте за цим посиланням.

На довгоочікуваному весіллі Каменських і Потапенко було більше сотні гостей і знаменитостей.

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