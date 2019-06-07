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Потап кумедно потролив Настю Каменських: відео

1.3тЧитати матеріал російською

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко), який нещодавно одружився зі співачкою Настею Каменських (NK), кумедно потролив її за помилку в англійській мові.

Так, ролик в особистих Instagram-сторіз опублікувала Каменських. На ньому вона подякувала своїй команді за подаровані чашки з символічними написами і зображеннями — "я його діамант", на другій — "я її ведмідь". Однак в певний момент Настя неправильно вимовила англійське слово "bear". Прочитавши його, як — "пиво". Потап тут же поспішив виправити свою кохану (відео дивіться нижче).

Потап кумедно потролив Настю Каменських: відео

Потап і Настя Каменських

Фото: instagram/realpotap

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"Ну, це ранок. Будеш моїм пивом тепер", — відповіла Каменських.

Зазначимо, що весілля Потапа і Насті проходило під своєрідним "гаслом" #bearanddiamond — "ведмідь і діамант". Швидше за все, саме так пара називає один одного.

Потап кумедно потролив Настю Каменських: відео

Весілля Потапа і Насті Каменських

Фото: instagram/kamenskux

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Особи
Олексій Потапенко (Потап)Настя Каменських (NK)
Місце
Україна
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