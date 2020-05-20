Український репер і продюсер Потап розповів про неприємний момент на шоу "Голос Країни", який вирізали з ефіру. Він заявив, що шоумен Володимир Остапчук під час своїх жартів, образив Дана Балана і Тіну Кароль.

Про це Потап розповів у підкасті 2POPODCAST. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Остапчук вирішив влаштувати прожарювання для зіркових тренерів. Однак не всім сподобалися жарти.

"У гумор полізли всі. Остапчук зробив прожарку на "Голосі". Він вийшов на сцену, а я сидів у кріслі. Володимиру здається, що він класно жартує і впевнено це робить. Це смішно. Ми поважаємо Остапчука, бо він намагається пожартувати. На нього образилися тоді всі, окрім Насті і Потапа. Цей момент вирізали з ефіру", – сказав Потап.

Як раніше писав OBOZREVATEL, український репер і суддя проєкту "Голос країни" Потап прокоментував результати фіналу десятого сезону.