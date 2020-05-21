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21 травня • оновлено в 23:44
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Потап публічно подякував медикам за боротьбу з коронавірусом

1.4т
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Український репер та продюсер Потап (Олексій Потапенко) вирішив підтримати лікарів, які рятують життя хворим на COVID-19.

Так, артист приєднався до ініціативи комунікаційної команди МОЗ України #ПідтрімуюЛікарів і подзвонив фельдшерці з Чернівецької області Алісі. Відео з'явилося на офіційному Telegram-каналі МОЗ (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Потап

Потап

Фото: instagram/realpotap

"Ви прекрасно виглядаєте! Я хотів би подякувати вам від усіх людей, усіх артистів, від усіх жителів України за те, що ви робите свою роботу в ці складні часи. За те, що ви всі допомагаєте нам, рятуєте життя", – сказав Потап дівчині.

Також він поцікавився, чи є у фельдшерки прохання до музикантів.

"Ви рятуєте життя!" Потап публічно подякував медикам за боротьбу з коронавірусом

Скріншот з відео

"Дотримуватися дистанції, ходити в масках і виходити тільки в разі потреби. Воно розвивається тільки через те, що є порушення, тому що люди недостатньо дисципліновані та дозволяють собі більше, ніж зараз потрібно. Все інше залежить тільки від людей", – поділилася лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше зірки фільму "Зараження" звернулися до глядачів і закликали їх дотримуватися рекомендацій ВООЗ в боротьбі з коронавірусів.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Олексій Потапенко (Потап)
Місце
Україна
Теги
шоу-бизнес шоу
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 19 230.

    Вилікувалися: 6227. Померли: 579.

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