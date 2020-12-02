Потап – про критику через Бузову: я буду робити в Україні все, що захочу

Продюсер, лідер групи Mozgi Потап (Олексій Потапенко) продовжує відповідати хейтерам, які накинулися на нього через бажання записати спільний трек з російською телеведучою та співачкою Ольгою Бузовою.

За його словами, Україна – це він, і тому музикант буде працювати на благо країни. Відповідний пост знаменитість опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Він написав, що такі як "Стерненко, Вакарчук і Зеленський замовкли", так як справжній гетьман України – це він.

Також Потап заявив, що йому "дуже подобаються" люди з інших країн, які залишають купу коментарів у його соцмережі.

"Мені подобаються наші з Чикаго, або з Варшави, які сидять там, гроші заробляють, по суті, в інших країнах, але пишуть, з ким мені тут співати, тому що я їм не такий українець. Я дуже незручний антигерой. Я не дурень, люблю Україну, працюю на батьківщині, створюю експорт вітчизняного продукту", – зазначив репер.

Крім того, музикант підкреслив, що в його компанії працює більше 100 чоловік, разом з якими він займається благодійністю і допомагає хлопцям із зони ООС. Артист стверджує, що не раз там бував.

Потап додав, що в нашій країні дуже сумна статистика, так як українці слухають російську музику – особливо в західних регіонах.

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот: "Факти"

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот

Потап продовжує відповідати хейтерам Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап вже відповідав хейтерам у соцмережі і заявляв, що "Україну перемогла російська попса".