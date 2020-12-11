Потап про хейт у мережі: цього разу мене занесло – з ким не буває

Продюсер, лідер гурту Mozgi Потап (Олексій Потапенко) прокоментував хвилю хейту, яка на нього нахлинула через кліп Наді Дорофєєвої та дует із Ольгою Бузовою. Він сказав, що нікого не хотів образити і зачепити чиїсь почуття.

Так, артист від імені компанії попросив у всіх пробачення. Відповідну заяву знаменитість зробив в YouTube-програмі "Зе Інтерв'юер" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Потап вважає, що дует з Бузовою дуже цікавий, веселий і привертає увагу публіки. Але одночасно з цим він викликав неоднозначну реакцію і хейт – цього найменше хотів музикант. За його словами, в альбом KYIVSTYLE цю пісню не внесуть.

Варто відзначити, що раніше група MOZGI присвятила Києву новий альбом KYIVSTYLE. Це фірмовий музичний стиль з міксом хіпхопу, EDM і хаус музики.

Також репер висловився з приводу відео, яке він раніше виставив на своїй сторінці в Instagram. У ньому Потап також відповів хейтерам, але після публікації його знову розкритикували.

За словами артиста, цього разу його занадто занесло. Він додав, що натомість він довго зла ні на кого не тримає. Його позиція – це любов і він "обирає будувати, а не руйнувати".

Раніше популярна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова погодилася записати спільний трек з українським гуртом MOZGI.

Пізніше Потап різко відповів хейтерам на звинувачення з приводу запису пісні.

Також музикант заявив, що буде робити все, що захоче – для експансії української музики.

Нагадаємо, Потап є заслуженим артистом України, тренером вокального шоу "Голос краïні", а також засновником продюсерського центру MOZGI Entertainment.

Ольга Бузова – російська телеведуча і співачка. Зараз вона ведуча реалітішоу "Дом-2", а з грудня 2008 року – шеф-редактор журналу "Світ реалітішоу. Дом-2".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап розповів, що познайомився з солістом німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном в одному з київських ресторанів.