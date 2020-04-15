Потап порівняв карантин з в'язницею і показав Каменських в ліжку без макіяжу

Український репер Потап (Олексій Потапенко) презентував новий кліп і трек під назвою "Дома", який він присвятив карантину через коронавірус.

Відповідний ролик артист опублікував на своєму YouTube-каналі. Зазначимо, що в композиції він розповів про те, що навіть перебуваючи в ізоляції з коханою людиною, все одно відчуваєш себе як в тюрмі (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Потап Скріншот з відео

"Навіть коли ти закритий в чотирьох стінах зі своєю половинкою, житло перетворюється у в'язницю та атмосфера вимушеного ув'язнення не покидає, можна знайти способи відволіктися від проблем і розвеселити себе. Чим я і зайнявся, записавши новий трек і знявши на нього кліп просто у себе вдома", – прокоментував нову роботу Потап.

До речі, в даному кліпі можна побачити й дружину Потапа, співачку Настю Каменських. Репер показав кохану в домашньому одязі в ліжку та без макіяжу.

Настя Каменських Скріншот з відео

Настя Каменських і Потап Скріншот з відео

Настя Каменських Скріншот з відео

Шанувальники з захопленням поставилися до нової пісні та кліпу Потапа: "Тепер залишилося Анастасії та Олексію дуетом заспівати про карантин", "Круто, спасибі", "Вони навіть в кустарних умовах примудряються створити шедевр", "Це найкраще, що я бачила. Настрій на карантині піднявся".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап випустив першу пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

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