Потап показав, як виглядав у 16 років. Фото

Популярний український репер Потап (Олексій Потапенко) поділився архівним знімком, який був зроблений, коли йому було 16 років.

Відповідне фото 39-річний артист опублікував на особистій сторінці в Instagram. Публікацію він приурочив до виходу нової відеороботи гурту U_C на пісню "Нам снова по 16" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

"Дякую пацани, що нагадали мені, який я був у 16 років, як я діджеїв на вінілі, як фрістайлив на Русанівці. Фотографію я доклав", – прокоментував публікацію репер.

Потап показав, як виглядав у 16 років (Instagram Потапа)

Зазначимо, що хлопці U_C не так давно стали артистами продюсерського центру MOZGI Entertainment.

Дивіться також повністю відео U_C "Нам знову по 16":

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