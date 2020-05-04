Потап показав сексуальне фото Каменських: мережа в захваті

Український репер Потап (Олексій Потапенко) показав сексуальне фото своєї дружини Насті Каменських. Так, на ньому вона позувала в купальнику на пляжі.

Крім того, артист зворушливо привітав її з Днем народження. Фото Потап розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Я люблю тебе легкою, що йде, уздовж по пляжу, по кромці води, італійські пісні співає і вдихає запах весни, я на все життя тобою зачарований і обласканий твоєю красою, світанок кожного дня мені дарований, що б знову насолоджуватися тобою, якщо зустрінете ви чоловіка, що закоханий буде так само як я, передайте йому, що щасливіше ніколи не зустрічали мене, розкажіть йому що тепер ви, точно зрозуміли сенс цих слів, що розносить уздовж пляжу за вітром, це до Насті любов!", - написав Потап .

"Як це мило", "До мурашок", "Як красиво", "Любов, яка відчувається через звичайні слова", "Настя красуня", "Ви дуже красива пара", "Так круто", "Які гарні і зворушливі слова" , - коментують фото в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських показала яскраве відео зі свого відпочинку. На ньому вона танцювала на пляжі в купальнику.