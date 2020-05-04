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4 травня • оновлено в 23:01
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Потап показав сексуальне фото Каменських: мережа в захваті

10.9т
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Український репер Потап (Олексій Потапенко) показав сексуальне фото своєї дружини Насті Каменських. Так, на ньому вона позувала в купальнику на пляжі.

Крім того, артист зворушливо привітав її з Днем народження. Фото Потап розмістив на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Потап показав сексуальне фото Каменських: мережа в захваті

"Я люблю тебе легкою, що йде, уздовж по пляжу, по кромці води, італійські пісні співає і вдихає запах весни, я на все життя тобою зачарований і обласканий твоєю красою, світанок кожного дня мені дарований, що б знову насолоджуватися тобою, якщо зустрінете ви чоловіка, що закоханий буде так само як я, передайте йому, що щасливіше ніколи не зустрічали мене, розкажіть йому що тепер ви, точно зрозуміли сенс цих слів, що розносить уздовж пляжу за вітром, це до Насті любов!", - написав Потап .

Я люблю тебе легкої, що йде, уздовж по пляжу, по кромці води, італійські пісні співає і вдихати запах весни, я на все життя тобою зачарований і обласканий твоєю красою, світанок кожного дня мені дарований, що б знову насолоджуватися тобою, якщо зустрінете ви чоловіка , що закоханий буде так само як я, передайте йому, що щасливіше ніколи не зустрічали мене, розкажіть йому що тепер ви, точно зрозуміли сенс цих слів, що розносить уздовж пляжу за вітром, це Лешіного до Насті ЛЮБОВ! ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤ ️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ❤️❤️❤️ Я люблю тебе мій жабеня, ти робиш мене щасливим, ти моя муза ,спасибі тобі!

Публікація від Oleksii Potapenko (@realpotap)

"Як це мило", "До мурашок", "Як красиво", "Любов, яка відчувається через звичайні слова", "Настя красуня", "Ви дуже красива пара", "Так круто", "Які гарні і зворушливі слова" , - коментують фото в мережі.

Потап показав сексуальне фото Каменських: мережа в захваті
Потап показав сексуальне фото Каменських: мережа в захваті
Потап показав сексуальне фото Каменських: мережа в захваті

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських показала яскраве відео зі свого відпочинку. На ньому вона танцювала на пляжі в купальнику.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
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