Український співак, ректор Київського університету культури Михайло Поплавський взяв участь у челленджі #chicabamboni, який запустив гурт MOZGI з нагоди прем'єри нової пісні.

Відео, як 70-річна зірка запалює з двома дівчатами під літній хіт, опублікував лідер колективу Потап в своєму Instagram-акаунті (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ну це Перемога!! Цей хлопчина (Михайло Поплавський. – Ред.) отримує грант на освіту в Київському університеті культури", – жартома написав Потап.

Прості танцювальні рухи під приспів пісні співаючий ректор продемонстрував у блискучому сценічному костюмі разом з двома дівчатами. Користувачам соцмережі сподобався такий сюрприз від Поплавського.

"Такого побачити не очікував, мабуть, ніхто", "Краще вже не буде", "Круто", "Неочікувано", "Клас! Молодець", – написали в коментарях.

Потап "підірвав" мережу роликом з танцями Поплавського Скріншот коментарів realpotap

Потап "підірвав" мережу роликом з танцями Поплавського Скріншот коментарів realpotap

Потап "підірвав" мережу роликом з танцями Поплавського Скріншот коментарів realpotap

Як повідомляв OBOZREVATEL, ролик з фрагментом пісні Chica Bamboni набрав більше 11,5 мільйонів переглядів в соціальній мережі.