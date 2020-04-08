Головна Новини
9 квітня • оновлено в 06:35
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Потап несподівано надягнув жіночу сукню та сережки

Читати матеріал російською

Український репер Потап, який присвятив свою нову пісню карантину через коронавірус, несподівано приміряв жіночу сукню.

Так, репер разом із дружиною Настею Каменських долучився до флешмобу під назвою "Flip The Switch". Відео подружжя опублікувало на своїх сторінках в Instagram.

Потап несподівано надягнув жіночу сукню та сережки
"Я знаю, ви довго чекали", – підписала ролик Каменських.
Потап несподівано надягнув жіночу сукню та сережки

"Настю, вам дуже пасують костюми, а Потапу сережки", "Це краще", "А Потапу личить", "Настю, тобі личить такий образ! Потапу теж непогано!", "Це шедевр", коментують відео в мережі.

Потап несподівано надягнув жіночу сукню та сережки
Потап несподівано надягнув жіночу сукню та сережки
Потап несподівано надягнув жіночу сукню та сережки

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських показала яскраве відео зі свого відпочинку. На ньому вона танцювала на пляжі в купальнику.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Автор
Марія Дідик
Особи
Настя Каменських (NK) Олексій Потапенко (Потап)
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги