Потап несподівано надягнув жіночу сукню та сережки

Український репер Потап, який присвятив свою нову пісню карантину через коронавірус, несподівано приміряв жіночу сукню.

Так, репер разом із дружиною Настею Каменських долучився до флешмобу під назвою "Flip The Switch". Відео подружжя опублікувало на своїх сторінках в Instagram.

"Я знаю, ви довго чекали", – підписала ролик Каменських.

"Настю, вам дуже пасують костюми, а Потапу сережки", "Це краще", "А Потапу личить", "Настю, тобі личить такий образ! Потапу теж непогано!", "Це шедевр", – коментують відео в мережі.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Настя Каменських показала яскраве відео зі свого відпочинку. На ньому вона танцювала на пляжі в купальнику.

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