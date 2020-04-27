Потап неоднозначно висловився про вокальні шоу після фіналу "Голосу країни"
Український репер Потап (Олексій Потапенко), який був одним із тренерів на вокальному шоу "Голос Країни 10" дивно висловився про вокальні проєкти.
Так, він заявив, що такі шоу перетворилося в "сільський час", але потім змінив текст свого поста і назвав їх "Катрусин кінозал". Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Поки в Україні ТВ вокальні шоу, незважаючи на свою бездоганну і новаторську технічну підготовку, все-таки перетворилися в "катрусин кінозал", дуже круто і мотивуюче виглядає фільм про легенди спорту і чесні протистояння на паркеті NBA "Last Dance", рекомендую всім любителям сильних особистостей подивитися, як гартувалися Легенди", – написав репер.
"Потап красавчик, респект за правду", "Я все чекав панч у сторону Голосу. Шоу злилося в смітник", "Про "сільський час" тонко підмічено", "Можливо, Голосу потрібна невелика перерва і зміна сценаристів", – коментують у мережі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".