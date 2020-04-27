Український репер Потап (Олексій Потапенко), який був одним із тренерів на вокальному шоу "Голос Країни 10" дивно висловився про вокальні проєкти.

Так, він заявив, що такі шоу перетворилося в "сільський час", але потім змінив текст свого поста і назвав їх "Катрусин кінозал". Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Поки в Україні ТВ вокальні шоу, незважаючи на свою бездоганну і новаторську технічну підготовку, все-таки перетворилися в "катрусин кінозал", дуже круто і мотивуюче виглядає фільм про легенди спорту і чесні протистояння на паркеті NBA "Last Dance", рекомендую всім любителям сильних особистостей подивитися, як гартувалися Легенди", – написав репер.

"Потап красавчик, респект за правду", "Я все чекав панч у сторону Голосу. Шоу злилося в смітник", "Про "сільський час" тонко підмічено", "Можливо, Голосу потрібна невелика перерва і зміна сценаристів", – коментують у мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".