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5 вересня • оновлено в 11:19
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"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику

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Українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала мережу яскравим фото в купальнику. Так, артистка позувала на пляжі на курорті в Бодрумі (Туреччина).

На відпочинок артистка прилетіла разом зі своїми батьками. Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
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"Потап на задньому фоні?", "Дуже відвертий купальник і колір отруйний!", "Класна фігура, Леся", "Красуня", "Леся, яка ви шикарна! Дуже красива і талановита", "Леся, видно ви проробили колосальну роботу над собою. Захоплююся вами", - пишуть в мережі.

"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику

Зазначимо, що Нікітюк часто радує своїх шанувальників знімками в купальнику.

"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику
"Потап на задньому фоні?" Нікітюк здивувала мережу фото в купальнику

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Нікітюк схвилювала фанатів знімком, на якому позувала в одному рушнику на голе тіло і без макіяжу.

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Особа
Леся Никитюк
Місце
Туреччина Бодрум
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ЛЕСЯ - ЛЕСЮНЯ!!! КРАСИВАЯ!!! НЕ ТО ЧТО КАЛМОЧА-КАМЕНСКАЯ!!!
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