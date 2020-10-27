Потап, Кошовий, Яма та інші: який вигляд мали знаменитості до "облисіння". Фото

Юля Ухіна Люди 02:20, 27.10.2020

Ці "міцні горішки" відомі тим, що ніколи не змінюють зачіску, а також свій образ загалом. Одвічна лисина для них є своєрідною фішкою.

З огляду на це OBOZREVATEL пропонує подивитися, якими були Євген Кошовий, Потап (Олексій Потапенко), Він Дізель та інші знаменитості до зміни іміджу (фото до і після дивіться нижче).

Український комік, актор студії "Квартал 95" Євген Кошовий зізнавався, що свого часу пожертвував волоссям заради команди.

"Ми з хлопцями за одну ніч вирішили, що мене потрібно поголити. Знайшли перукарню, машинкою там усе зголили, а потім ще у дві руки хлопці одноразовими станками мене добривали, а я, вибач за подробиці, в туалеті сидів, на унітазі закритому. Дуже багато цих верстатів для гоління, одноразових, було, але в підсумку щось вийшло", – розповідав Кошовий.

Євген Кошовий у молодості й зараз
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Український співак і продюсер Потап (Олексій Потапенко) протягом музичної кар'єри міняв не тільки репертуар, але й імідж. Виконавець носив коротке волосся, реперське вбрання і кепки. У 2014 році Потап вирішив серйозно зайнятися собою: схуд, змінив свій стиль і відпустив бороду. Згодом змінилася й зачіска зірки – репер почав голити голову й ходити лисим.

Потап у молодості й зараз
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Потап у молодості (ліворуч)
Instagram Потапа

Американський актор Він Дізель був володарем густого темного волосся. Позбутися його артист вирішив у перші дні своєї роботи в нічному клубі в ролі охоронця. Йому здавалося, що з лисиною він матиме більш серйозний і страхітливий вигляд, і не прогадав. Надалі такий імідж допоміг йому просунутися у сфері кінематографу та стати дуже впізнаваним і високооплачуваним актором.

Він Дізель у молодості й зараз
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Український хореограф, зірка шоу "Танці з зірками" Влад Яма часто ділиться з шанувальниками в соцмережах фото, на яких він із пишною шевелюрою. Однак, на думку більшості, артисту набагато краще бути лисим, ніж із зачіскою.

Влад Яма в молодості й зараз
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Голлівудський актор Брюс Вілліс ще у віці тридцяти років зрозумів, що почав швидко лисіти, він ледь не впав у депресію через це. З горя артист навіть поїхав у швейцарську клініку, де за великі гроші йому зробили операцію. Пересадили волосся з потилиці на тім'я, але воно так і не захотіло приживатися. Після цього Брюс прийняв свою долю і навіть започаткував нову моду на "лису голову". Легендарні образи актори копіюють й досі.

Брюс Вілліс у молодості й зараз
колаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український репер Потап (Олексій Потапенко) поділився архівним знімком, який було зроблено, коли йому було 16 років.

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