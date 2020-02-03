Потап, Камінська, Лорак, Узелков: розлучення зірок, які пішли їм на користь

23 січня телеведучий Володимир Остапчук розповів, що розлучився з дружиною, з якою вони були разом з 17 років.

OBOZREVATEL розповість про найгучніші розлучення українських зірок і про те, як їх змінило розставання з коханою людиною.

Потап (Олексій Потапенко)

Потап LIGA.net

З 2000 по 2014 рік Потап був одружений з продюсеркою Іриною Горовою. Виявилося, що пара не жила разом п'ять років і тільки 2014-го офіційно розлучилася. Потап і Горова розійшлися без скандалів і поділу майна. Син Потапа, Андрій, залишився жити з мамою.

Ірина Горова, Потап і їх син Андрій uaportal.com

Після розлучення Потапа довгий час офіційна інформація про його особисте життя була відсутня. 23 травня 2019 року Олексій нарешті розповів про свої почуття, випустивши ніжний ліричний трек і кліп "Константа".

Пісня стала відповіддю на хіт NK – "Обіцяю" і присвячена його виконавиці, екс-партнерці по дуету "Потап і Настя" Насті Каменських.

У тексті Олексій відверто зізнався в коханні. Весілля Олексія Потапенка та Насті Каменських відбулася цього ж дня, проте відомо, що вони офіційно одружилися ще 18 жовтня 2018 року.

Слава Камінська

Слава Камінська Today.ua

Уперше учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вийшла заміж 2012 року, за київського бізнесмена на ім'я Євген, проте через рік стало відомо про розлучення пари.

Слава Камінська і Едгар Камінський PeopleTalk

Вдруге Камінська вийшла заміж 16 липня 2014 року – за пластичного хірурга Едгара Камінського. У цьому шлюбі народилося двоє дітей: син Леонард (2014) і дочка Лаура (2015). 1 липня 2019 року пара розлучилася. У січні 2020 року Слава разом з дітьми відправилася на Балі.

"Минулий рік для мене виявився непередбачуваним і трохи змінив плани на найближче майбутнє. Але все в моєму житті завжди відбувається вчасно. Нові знайомства, несподівані зустрічі, подорожі, спонтанні рішення, зміни декорацій – перезавантаження! 2020 – це мій рік, рік щура. І я неймовірно рада, що почався він саме в цій точці планети! Немає нічого випадкового в цьому світі", – написала Камінська в Інстаграм.

Відзначимо, останнім часом Славу Камінську підозрюють у романі з актором Павлом Вишняковим: їх спільне фото з відпочинку на Балі з'явилося в соцмережі співачки.

Ані Лорак

Ані Лорак instagram.com/anilorak

31 січня 2019 року українська співачка Ані Лорак та її чоловік, громадянин Туреччини Мурат Налчаджиоглу офіційно розлучилися. Пара була разом близько 10 років.

Ані Лорак і Мурат Налчаджиоглу "Факти"

Причина розлучення була озвучена в повідомленні, яке опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень: "Подружнє життя не склалося, оскільки відсутні загальні погляди на сімейне життя, довіру, почуття любові і поваги втрачено. Не проживають однією сім'єю близько двох років, шлюбні відносини припинено, примирення неможливе".

З чуток, сім'я розпалася через зради Мурата. У цьому шлюбі народилася дочка Ані Лорак Софія.

У червні 2019 року стало відомо, що Ані Лорак зустрічається з Єгором Глібом, саунд-продюсером російського лейблу Black Star Inc.

В'ячеслав Узелков

В'ячеслав Узелков instagram.com/uzelkoff_official

Відомий український боксер В'ячеслав Узєлков та його дружина Марина, разом з якою вони були тренерами шоу "Зважені і щасливі", розлучилися в кінці 2018 року, після 19 років шлюбу. У пари двоє дітей – Роберт і Олівія.

В'ячеслав Узелков, його дружина Марина та їхні діти "Факти"

Після розлучення Узелков зізнався:

"Я однолюб. Марина – найкраща жінка, найкрасивіша, найдобріша, справедлива, найкраща мама. Вона мама наших довгоочікуваних діток. Всупереч всім лікарям і "доброзичливцям", Марина подарувала мені чудових діток. Я вважаю, що кожен має право помилятися. І я визнаю це за неї. І дуже сподіваюся, що все стане на свої місця. Рано чи пізно. І мені, як чоловікові, залишається тільки чекати. Чекати з терпінням і любов'ю. Більше мені нічого запропонувати. Марина з сім'ї, де жінки не тільки красиві, але й мудрі. Я люблю і я щасливий. Бережіть своїх друзів і сім'ї. Як з'ясувалося, це не норма – це подарунки, які потрібно оберігати. Кохаю, кохав і буду кохати вічно".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2020" від Росії може поїхати українець Олександр Панайотов.

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