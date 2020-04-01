Український репер Олексій Потапенко (Потап) і соліст гурту "Время и Стекло" Позитив заявили, що через пандемію коронавірусу світ змінюється прямо на очах. І зміни торкнулися не тільки звичайних людей, а й зірок шоубізнесу.

Про це вони повідомили у своєму новому шоу "2POpodcast", яке виходить на YouTube. За словами артистів, "корона" зняла корону з усіх співаків та реперів. Вони зазначили, що зараз людям не потрібні всі їхні "понти, золото, гроші та дорогі кліпи". Світу потрібні артисти, які стануть "рупором нової епохи" (щоб переглянути відео, доскрольте новину до кінця).

Позитив і Потап Скріншот з відео

"Світ змінюється прямо на очах. Він вже не буде ніколи таким, як раніше. Ці зміни неможливо не відчувати, а творчі люди це особливо відчувають. Змінюється все, ми знаходимося в червоній зоні змін."Корона" зняла корону, всі співаки та репери, які раніше кидалися грошима, знімалися в кліпах з дівчатами перетворилися в незначну піщинку. Всі понти, золото та гроші також перетворилися ні в що. Зараз вже все неважливо, людям це непотрібно. Коли ми вийдемо з цього періоду, у нас з'являться нові герої та артисти, нові пісні, новий шоубізнес. Ми не хочемо, щоб до нас прийшли "нові" і нас затоптали, але це – неминуче. Ти повинен стати "рупором нової епохи", – обговорювали знаменитості.

Вони також додали, що артистам потрібно змінюватися разом з усім світом. Інакше, якщо вони залишаться в старому форматі – будуть марними для суспільства і відійдуть на другий план.

Позитив і Потап Скріншот з відео

"Зірки, яких ми любили, шукали в них щось – всі опинилися в одній складній ситуації, і вже не цікаво, що вони говорять. Ось, наприклад, Філіп Кіркоров опинився зараз абсолютно марним для суспільства. Він не виявив себе ніяк, не виявив громадянську позицію, і всі його попередні заслуги відійшли на другий план. І ось виходить, що попередні герої та зірки більше не мають сили. Ми, у своєму старому форматі, втратили силу. Тому нам всім потрібно змінюватися. Або ж будемо битися як акваріумна рибка об скло", – підсумували вони.

До речі, у форматі свого нового подкасту Позитив і Потап обговорюють актуальні серйозні та несерйозні теми, дивлячись на них через призму шоубізнесу.

Позитив і Потап

"Друзі давно просили винести наші розмови та обговорення у зовнішній світ, що ми й зробили в ці складні часи. Щосереди ми будемо підіймати питання спільного зацікавлення, спілкуватися онлайн і оффлайн з героями нашого часу, з представниками шоубізнесу, і просто класно проводити час разом", – коментують Потап і Позитив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап випустив пісню, яку присвятив карантину через коронавірус. Свій трек артист так і назвав "Карантин".

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