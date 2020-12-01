Потап – хейтерам через спільний трек з Бузовою: нас перемогла російська попса

Продюсер, лідер гурту Mozgi Потап (Олексій Потапенко) різко відповів хейтерам на звинувачення з приводу запису треку з російською телеведучою та співачкою Ольгою Бузовою. Також він прокоментував претензії до кліпу Наді Дорофєєвої.

Так, Потап вибачився за кадри з танцюючою Дорофєєвою на алеї Героїв Небесної сотні. Відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися його, доскрольте до кінця сторінки).

"Хочу вибачитися перед усіма, кого розлютило останнє відео. Це наша помилка. Не догледіли, не побачили, не подумали, нікого не хотіли образити", – сказав продюсер.

Крім того, Потап розповів, чому вирішив записати трек з Бузовою, якій заборонено в'їзд в Україну.

"Коли я побачив український чарт Apple Music, я просто був у шоці. Нас перемогла російська попса і реп. Це потрібно визнати. Бузова, якою б вона для вас не була, яскрава особистість. Ми запитали у наших фанів – хочете? Вони відповіли: "Так". Для нас, київської групи, з альбомом "Київ стайл" – це шанс розширити нашу аудиторію і потрапити в українські чарти, завдяки колаборації з найвпізнаванішою і найвпливовішою персоною російського шоу-бізнесу. Пісня вийшла просто бомба!", – повідомив він.

Продюсер додав, що експансія української музики починається не з треків українською мовою, а з присутності. За його словами, багато артистів виїжджають з України, тому він хоче навчити кожного любити нашу країну.

"Я відчуваю вашу біль. Я відчуваю солону сльозу України. Я з вами. Я українець. Давайте так: Бузова зірка, Крим – Україна. Потап – крутий", – підсумував знаменитість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Потап (Олексій Потапенко) розповів, що познайомився з солістом німецької групи Rammstein Тіллем Ліндеманном в одному з київських ресторанів.